В Крыму собака забила гол на турнире по пляжному футболу: видео
Собака забила гол на соревнованиях по пляжному футболу в Крыму. Об этом сообщает портал Crimea News.
Собака забила гол на соревнованиях по пляжному футболу в Крыму. Об этом сообщает портал Crimea News.
Забавный инцидент произошел на турнире в селе Оленевка на матче между командами «Легион» из Севастополя и «Русь-А-Строй» из Симферополя. Команды выявляли победителя в серии пенальти. При счете 4:4 голкипер симферопольцев отбил удар севастопольского футболиста, но мяч в его ворота неожиданно добил выбежавший на поле четвероногий форвард.
Гол пса в итоге был отменен и не повлиял на исход матча. Победу в игре праздновали футболисты «Легиона».