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12:18 (мск), источник: Sportmail.ru

В Крыму собака забила гол на турнире по пляжному футболу: видео

Собака забила гол на соревнованиях по пляжному футболу в Крыму. Об этом сообщает портал Crimea News.

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Забавный инцидент произошел на турнире в селе Оленевка на матче между командами «Легион» из Севастополя и «Русь-А-Строй» из Симферополя. Команды выявляли победителя в серии пенальти. При счете 4:4 голкипер симферопольцев отбил удар севастопольского футболиста, но мяч в его ворота неожиданно добил выбежавший на поле четвероногий форвард.

Гол пса в итоге был отменен и не повлиял на исход матча. Победу в игре праздновали футболисты «Легиона».

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