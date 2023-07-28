В Крыму собака забила гол на турнире по пляжному футболу: видео

Забавный инцидент произошел на турнире в селе Оленевка на матче между командами «Легион» из Севастополя и «Русь-А-Строй» из Симферополя. Команды выявляли победителя в серии пенальти. При счете 4:4 голкипер симферопольцев отбил удар севастопольского футболиста, но мяч в его ворота неожиданно добил выбежавший на поле четвероногий форвард.