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15:43 (мск), источник: Sportmail.ru

Диего Годин провел последний матч в своей футбольной карьере

Рекордсмен сборной Уругвая по количеству матчей Диего Годин завершил карьеру игрока.

Уругвай
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Источник: AFP 2023

30 июля 37-летний Диего Годин провел свой последний матч за аргентинский «Велес Сарсфилд». Перед игрой Годин объявил, что после нее завершит карьеру. В последнем матче защитника «Велес Сарсфилд» проиграл «Уракану» со счетом 0:1.

Во время загрузки произошла ошибка.

Большую часть карьеры защитник провел за мадридский «Атлетико». Также Годин играл в Европе за «Вильярреал», «Интер» и «Кальяри».

С «Атлетико» уругваец был чемпионом Испании и трижды — вице-чемпионом, выигрывал Кубок Испании, дважды побеждал в Лиге Европы и дважды доходил до финала Лиги чемпионов.

В составе национальной команды Уругвая Годин провел 159 матчей и занял четвертое место на ЧМ-2010.

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