Диего Годин провел последний матч в своей футбольной карьере

30 июля 37-летний Диего Годин провел свой последний матч за аргентинский «Велес Сарсфилд». Перед игрой Годин объявил, что после нее завершит карьеру. В последнем матче защитника «Велес Сарсфилд» проиграл «Уракану» со счетом 0:1.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&autoplay=1&id=456239199" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Большую часть карьеры защитник провел за мадридский «Атлетико». Также Годин играл в Европе за «Вильярреал», «Интер» и «Кальяри».

С «Атлетико» уругваец был чемпионом Испании и трижды — вице-чемпионом, выигрывал Кубок Испании, дважды побеждал в Лиге Европы и дважды доходил до финала Лиги чемпионов.