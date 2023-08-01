РФС отстранил двух футболистов за ставки на матчи

Бывший футболист клуба «Электрон» Роман Клюкин отстранен на 10 лет, а бывший игрок команды «Пересвет» Максим Яковлев — на пять лет.

«В связи с допущенными нарушениями ст. 18 регламента РФС по этике, ст. 24 федерального закона “О физической культуре и спорте в Российской Федерации” от 04.12.2007 N 329-ФЗ, в соответствии со ст. 4 регламента РФС по этике применить к футболисту Роману Клюкину санкцию в виде запрета на осуществление любой связанной с футболом деятельности сроком на 10 лет.