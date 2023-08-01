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17:50 (мск), источник: Sportmail.ru

РФС отстранил двух футболистов за ставки на матчи

На сегодняшнем заседании комитета по этике РФС, приняли решение отстранить от футбольной деятельности двух игроков, которые делали ставки на матчи.

Пересвет
Электрон ВН
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Источник: РИА "Новости"

Бывший футболист клуба «Электрон» Роман Клюкин отстранен на 10 лет, а бывший игрок команды «Пересвет» Максим Яковлев — на пять лет.

«В связи с допущенными нарушениями ст. 18 регламента РФС по этике, ст. 24 федерального закона “О физической культуре и спорте в Российской Федерации” от 04.12.2007 N 329-ФЗ, в соответствии со ст. 4 регламента РФС по этике применить к футболисту Роману Клюкину санкцию в виде запрета на осуществление любой связанной с футболом деятельности сроком на 10 лет.

В связи с допущенными нарушениями ст. 18 регламента РФС по этике, ст. 24 федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 04.12.2007 N 329-ФЗ, в соответствии со ст. 4 регламента РФС по этике применить к футболисту Максиму Яковлеву санкцию в виде запрета на осуществление любой связанной с футболом деятельности сроком на пять лет", — говорится в тексте решения на официальном сайте РФС.

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