Дональд Трамп отреагировал на вылет сборной США с женского ЧМ по футболу

В ⅛ финала чемпионата мира сборная США уступила команде Швеции. Основное и дополнительное время встречи, которая прошла в воскресенье в австралийском Мельбурне, завершилось со счетом 0:0. В серии пенальти со счетом 5:4 сильнее оказалась шведская команда.
«Шокирующее и совершенно неожиданное поражение женской сборной США по футболу от Швеции в полной мере символизирует то, что происходит с нашей некогда великой страной под руководством продажного Джо Байдена. Многие из наших игроков открыто враждовали с Америкой — ни одна другая страна не вела себя подобным образом и даже близко. Пробуждение сродни провалу. Отличный удар, Меган. США катятся к чертям», — написал Трамп в своих соцсетях.
Упоминание Меган Рапино не случайно — именно она не реализовала решающий удар в послематчевой серии.
Рапино при этом неоднократно критиковала Трампа на посту президента США. В 2022 году Байден вручил футболистке Президентскую медаль Свободы.
Американки впервые остались без медалей на мировом первенстве. Они выиграли два последних чемпионата мира. Всего в активе команды четыре золотые, одна серебряная и три бронзовые медали. Также прервалась беспроигрышная серия американок на чемпионатах мира, которая началась на турнире 2015 года и составляла 17 матчей. Предыдущее поражение команда потерпела в финале в 2011 году — в серии пенальти сборная США уступила японкам.