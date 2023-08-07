Дональд Трамп отреагировал на вылет сборной США с женского ЧМ по футболу

В ⅛ финала чемпионата мира сборная США уступила команде Швеции. Основное и дополнительное время встречи, которая прошла в воскресенье в австралийском Мельбурне, завершилось со счетом 0:0. В серии пенальти со счетом 5:4 сильнее оказалась шведская команда.

«Шокирующее и совершенно неожиданное поражение женской сборной США по футболу от Швеции в полной мере символизирует то, что происходит с нашей некогда великой страной под руководством продажного Джо Байдена. Многие из наших игроков открыто враждовали с Америкой — ни одна другая страна не вела себя подобным образом и даже близко. Пробуждение сродни провалу. Отличный удар, Меган. США катятся к чертям», — написал Трамп в своих соцсетях.

Упоминание Меган Рапино не случайно — именно она не реализовала решающий удар в послематчевой серии.

Рапино при этом неоднократно критиковала Трампа на посту президента США. В 2022 году Байден вручил футболистке Президентскую медаль Свободы.