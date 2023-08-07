Бывший игрок сборной России по футболу отправился на СВО

По информации источника, экс-футболист ранее несколько раз приезжал в Донбасс с гуманитарной помощью для первого добровольческого отряда российских фанатов. После нескольких поездок он решил подписать контракт с батальоном Española, чтобы принимать участие в боевых действиях.

47-летний Соломатин получил позывной «Солома» и сейчас находится в районе города Артемовск (Бахмут), который был взят под контроль российских войск в конце мая этого года. Оттуда он записал видеообращение.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=94bf6c63323464bc&partner_ext=173&place_id=222&oid=-112510789&autoplay=1&id=456324037" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Всем привет! Сейчас мы находимся под Бахмутом. Вступил в отряд особого назначения “Эспаньола”, чем горжусь. Спасибо футболу и русскому фанатизму за это. Здесь находятся парни, которые гоняли за свои клубы и за вас по всей стране, порой тратя последние деньги на билеты на футбол, на дорогу. Вы это все прекрасно знаете. Поэтому сейчас парням нужна обратная связь и поддержка от вас. Не думайте, что мы быстро вернемся. Чем быстрее мы здесь победим — тем быстрее вернемся вместе в Европу. Поэтому один за всех и все за одного! Не надо “дзюбить”, надо поворачиваться лицом к тем парням, которые находятся здесь. Слава России!» — сказал Соломатин.

Соломатин является воспитанником московского «Торпедо». Наиболее известен по выступлениям за другие московские клубы — «Локомотив» и ЦСКА. В 2003 году с «армейцами» защитник становился чемпионом России, при этом еще шесть раз выигрывал серебряные медали. В 2005 году Соломатин выступал за киевскую «Оболонь».