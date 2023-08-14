Во Франции призвали отказаться от сделок с футбольными клубами из России

«В течение этой недели я читал, что “Бенфика” и моя “Брага” рассматривают возможность продажи Шикинью и Тормены российским клубам. “Бенфика”, которая с первых дней помогала Украине, и моя “Брага”, которую возглавляют отзывчивые люди с большими сердцами. Я не хочу в это верить, отказываюсь это делать. Две недели назад российский клуб пытался купить Рожерио, левого защитника “Сассуоло”. Итальянский клуб отказался вступать в переговоры из-за этических соображений. Я призываю “Бенфику” и мою “Брагу” последовать примеру итальянского клуба», — написал Фонсека в соцсетях.