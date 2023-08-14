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10:05 (мск), источник: Sportmail.ru

Во Франции призвали отказаться от сделок с футбольными клубами из России

Главный тренер «Лилля» Паулу Фонсека призвал «Бенфику» и «Брагу» не продавать футболистов российским клубам.

Лилль
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Источник: Reuters

«В течение этой недели я читал, что “Бенфика” и моя “Брага” рассматривают возможность продажи Шикинью и Тормены российским клубам. “Бенфика”, которая с первых дней помогала Украине, и моя “Брага”, которую возглавляют отзывчивые люди с большими сердцами. Я не хочу в это верить, отказываюсь это делать. Две недели назад российский клуб пытался купить Рожерио, левого защитника “Сассуоло”. Итальянский клуб отказался вступать в переговоры из-за этических соображений. Я призываю “Бенфику” и мою “Брагу” последовать примеру итальянского клуба», — написал Фонсека в соцсетях.

Фонсека возглавил «Лилль» в июне 2022 года и занял с клубом пятое место в чемпионате Франции. С 2016 по 2019 год португальский специалист работал в донецком «Шахтере», с которым по три раза выигрывал чемпионат и Кубок Украины.

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