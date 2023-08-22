Аршавин: Фильм «Брат» смотрю с ностальгией. Это тот Петербург, в котором я вырос

Один из лучших игроков в истории российского футбола заявил, что свое детство он провел именно в том районе Санкт-Петербурга, где режиссер Алексей Балабанов снимал некоторые сцены для своего фильма «Брат».

«Мама перевезла меня туда в 2−3 года. Все здесь знаю. Фильм “Брат” смотрю и с ностальгией, и с наслаждением: это тот Петербург, тот Васильевский остров, который я знал, в котором я вырос, ходил в первый класс. Учился кататься на велосипеде вокруг центрального дома, играли в ножички — когда чертят круг, ты втыкаешь ножик и отделяешь себе территорию», — сказал Аршавин.