Аршавин: Фильм «Брат» смотрю с ностальгией. Это тот Петербург, в котором я вырос
Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин в новом эпизоде документального сериала «Один на один» рассказал про ностальгию по Васильевскому острову.
Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин в новом эпизоде документального сериала «Один на один» рассказал про ностальгию по Васильевскому острову.
Один из лучших игроков в истории российского футбола заявил, что свое детство он провел именно в том районе Санкт-Петербурга, где режиссер Алексей Балабанов снимал некоторые сцены для своего фильма «Брат».
«Мама перевезла меня туда в 2−3 года. Все здесь знаю. Фильм “Брат” смотрю и с ностальгией, и с наслаждением: это тот Петербург, тот Васильевский остров, который я знал, в котором я вырос, ходил в первый класс. Учился кататься на велосипеде вокруг центрального дома, играли в ножички — когда чертят круг, ты втыкаешь ножик и отделяешь себе территорию», — сказал Аршавин.
Фильм «Брат» вышел в 1997 году. Аршавин выступал за «Зенит» с 2000 по 2008 год, а также с 2012 по 2015 год.