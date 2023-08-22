В Челябинске во время футбольного матча избили темнокожего судью: видео
Во время футбольного матча любительской лиги 8×8 в Челябинске между командами «Бажова» и «Катрен» был избит судья из Камеруна Жорж Максим. Об этом сообщает портал 74.RU.
Во время футбольного матча любительской лиги 8×8 в Челябинске между командами «Бажова» и «Катрен» был избит судья из Камеруна Жорж Максим. Об этом сообщает портал 74.RU.
Инцидент произошел в воскресенье, 20 августа. Ближе к концу матча команда «Бажова» уступала в счете 3:4, пропустив перед этим три мяча подряд. В самой концовке матча судья показал вторую желтую карточку одному из игроков «Бажова». Удаленный футболист отправился за пределы поля, в то время как его одноклубник Телман Сунджоян направился в сторону арбитра с кулаками.
Сунджоян нанес ему несколько ударов по корпусу, после чего отправился в противоположную от арбитра сторону. Через несколько секунд камерунский судья догнал своего обидчика и попытался продолжить с ним выяснение отношений, но спустя несколько мгновений оказался на газоне после эффектного борцовского приема.
По информации телеграм-канала Baza, Сунджоян вступился за удаленного с поля футболиста, так как тот приходился ему братом. Теперь в произошедшем будет разбираться челябинская полиция. Сообщается, что камерунский судья не стал писать заявление на своего обидчика.