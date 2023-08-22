В Челябинске во время футбольного матча избили темнокожего судью: видео

Инцидент произошел в воскресенье, 20 августа. Ближе к концу матча команда «Бажова» уступала в счете 3:4, пропустив перед этим три мяча подряд. В самой концовке матча судья показал вторую желтую карточку одному из игроков «Бажова». Удаленный футболист отправился за пределы поля, в то время как его одноклубник Телман Сунджоян направился в сторону арбитра с кулаками.

Сунджоян нанес ему несколько ударов по корпусу, после чего отправился в противоположную от арбитра сторону. Через несколько секунд камерунский судья догнал своего обидчика и попытался продолжить с ним выяснение отношений, но спустя несколько мгновений оказался на газоне после эффектного борцовского приема.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=ae4e296c92a5026a&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456239280" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.