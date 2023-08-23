Роналду устроил истерику во время матча азиатской ЛЧ: видео

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=a7d5fa6199474773&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456239289" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

После свистка на перерыв 38-летний португалец сорвался на главного судью матча Фу Мина, эмоционально взмахнув рукой перед его лицом. Уходя в подтрибунное помещение, Роналду несколько раз приложил палец к глазу, призвав судей проснуться, после чего толкнул рядом стоящего сотрудника службы безопасности «Шабаба».

Причиной срыва португальца стали два спорных судейских решения. Китайский арбитр не назначил пенальти после столкновения Роналду с защитником «Шабаба», а затем упустил из виду попадание мяча в руку в пределах штрафной площади после удара португальца в падении ножницами.