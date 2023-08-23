Роналду устроил истерику во время матча азиатской ЛЧ: видео
Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду сорвался на судью в матче финального раунда Лиги чемпионов АФК против клуба «Шабаб Аль-Ахли» (4:2). Об этом сообщает издание The Sun.
Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду сорвался на судью в матче финального раунда Лиги чемпионов АФК против клуба «Шабаб Аль-Ахли» (4:2). Об этом сообщает издание The Sun.
После свистка на перерыв 38-летний португалец сорвался на главного судью матча Фу Мина, эмоционально взмахнув рукой перед его лицом. Уходя в подтрибунное помещение, Роналду несколько раз приложил палец к глазу, призвав судей проснуться, после чего толкнул рядом стоящего сотрудника службы безопасности «Шабаба».
Причиной срыва португальца стали два спорных судейских решения. Китайский арбитр не назначил пенальти после столкновения Роналду с защитником «Шабаба», а затем упустил из виду попадание мяча в руку в пределах штрафной площади после удара португальца в падении ножницами.
Несмотря на неспортивное поведение, Роналду по итогам эпизода остался без желтой карточки.