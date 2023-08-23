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10:06 (мск), источник: Sportmail.ru

У легендарного футболиста Франца Беккенбауэра резко ухудшилось здоровье

Легендарный немецкий футболист Лотар Маттеус сообщил об ухудшении здоровья двукратного обладателя «Золотого мяча» Франца Беккенбауэра. Об этом сообщает портал ITASportPress.

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Источник: AP 2023

«Давайте пожелаем ему максимального здоровья и энергии. Францу плохо. Будем надеяться на лучшее», — сказал Маттеус.

77-летний Беккенбауэр в последнее время из-за проблем со здоровьем не принимает участия в публичных мероприятиях. В частности, он не смог приехать в Катар на чемпионат мира и пропустил похороны Пеле, которые прошли в январе этого года.

Беккенбауэр является одним из лучших защитников в истории футбола. Он дважды выигрывал «Золотой мяч» (1972, 1976), трижды брал с «Баварией» Кубок европейских чемпионов (1974, 1975, 1976), а также становился чемпионом Европы (1972) и чемпионом мира (1974) в составе сборной ФРГ.

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