У легендарного футболиста Франца Беккенбауэра резко ухудшилось здоровье

«Давайте пожелаем ему максимального здоровья и энергии. Францу плохо. Будем надеяться на лучшее», — сказал Маттеус.

77-летний Беккенбауэр в последнее время из-за проблем со здоровьем не принимает участия в публичных мероприятиях. В частности, он не смог приехать в Катар на чемпионат мира и пропустил похороны Пеле, которые прошли в январе этого года.