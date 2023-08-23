У легендарного футболиста Франца Беккенбауэра резко ухудшилось здоровье
Легендарный немецкий футболист Лотар Маттеус сообщил об ухудшении здоровья двукратного обладателя «Золотого мяча» Франца Беккенбауэра. Об этом сообщает портал ITASportPress.
Легендарный немецкий футболист Лотар Маттеус сообщил об ухудшении здоровья двукратного обладателя «Золотого мяча» Франца Беккенбауэра. Об этом сообщает портал ITASportPress.
«Давайте пожелаем ему максимального здоровья и энергии. Францу плохо. Будем надеяться на лучшее», — сказал Маттеус.
77-летний Беккенбауэр в последнее время из-за проблем со здоровьем не принимает участия в публичных мероприятиях. В частности, он не смог приехать в Катар на чемпионат мира и пропустил похороны Пеле, которые прошли в январе этого года.
Беккенбауэр является одним из лучших защитников в истории футбола. Он дважды выигрывал «Золотой мяч» (1972, 1976), трижды брал с «Баварией» Кубок европейских чемпионов (1974, 1975, 1976), а также становился чемпионом Европы (1972) и чемпионом мира (1974) в составе сборной ФРГ.