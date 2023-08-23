Футболистка Абдуллина покинула «Челси» и продолжит карьеру во Франции

22-летняя спортсменка будет выступать за французскую команду на правах аренды. Арендное соглашение рассчитано на один сезон. Контракт футболистки с «Челси» действует до июня 2024 года.

«Париж» в минувшем сезоне чемпионата Франции финишировал на 4-м месте. Алсу Абдуллина будет играть под 21-м игровым номером.

Алсу выступала за «Челси» с декабря 2021 года. В составе клуба футболистка стала двукратной чемпионкой Англии, обладательницей кубка страны. Она провела за команду 20 матчей и отметилась тремя результативными передачами. Ранее Абдуллина выступала за «Чертаново» и «Локомотив», с которым стала чемпионкой России 2021 года.