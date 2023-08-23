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13:42 (мск), источник: Sportmail.ru

Футболистка Абдуллина покинула «Челси» и продолжит карьеру во Франции

Футболистка сборной России Алсу Абдуллина проведет сезон-2023/24 в футбольном клубе «Париж».

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Источник: ФК "Челси"

22-летняя спортсменка будет выступать за французскую команду на правах аренды. Арендное соглашение рассчитано на один сезон. Контракт футболистки с «Челси» действует до июня 2024 года.

«Париж» в минувшем сезоне чемпионата Франции финишировал на 4-м месте. Алсу Абдуллина будет играть под 21-м игровым номером.

Алсу выступала за «Челси» с декабря 2021 года. В составе клуба футболистка стала двукратной чемпионкой Англии, обладательницей кубка страны. Она провела за команду 20 матчей и отметилась тремя результативными передачами. Ранее Абдуллина выступала за «Чертаново» и «Локомотив», с которым стала чемпионкой России 2021 года.

В составе сборной России Абдуллина провела 43 матча, в которых забила 5 мячей.

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Футболистка Абдуллина покинула «Челси» и продолжит карьеру во Франции
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