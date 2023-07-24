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19:03 (мск), источник: Sportmail.ru

«Челси» отдаст в аренду российскую футболистку Алсу Абдуллину

Футболистка женской сборной России Алсу Абдуллина покинет «Челси», сообщает журналист Иван Карпов в своем телеграм-канале.

Челси
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Источник: chelseafc.com

По данным источника, спортсменка переходит на правах аренды в футбольный клуб «Париж», который шесть раз становился чемпионов Франции.

Российская футболистка сменит команду ради получения игровой практики: в прошлом сезоне Абдуллина сыграла в 6 матчах за лондонский клуб, проведя на поле 116 минут.

22-летняя Алсу Абдуллина перешла в «Челси» в декабре 2021 года из «Локомотива», ее контракт рассчитан до 2024 года.

В сезоне-2022/23 футболистка вместе с «Челси» стала чемпионкой Англии и выиграла Кубок Англии.

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 «Челси» отдаст в аренду российскую футболистку Алсу Абдуллину
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