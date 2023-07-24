«Челси» отдаст в аренду российскую футболистку Алсу Абдуллину

По данным источника, спортсменка переходит на правах аренды в футбольный клуб «Париж», который шесть раз становился чемпионов Франции.

Российская футболистка сменит команду ради получения игровой практики: в прошлом сезоне Абдуллина сыграла в 6 матчах за лондонский клуб, проведя на поле 116 минут.

22-летняя Алсу Абдуллина перешла в «Челси» в декабре 2021 года из «Локомотива», ее контракт рассчитан до 2024 года.