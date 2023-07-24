«Челси» отдаст в аренду российскую футболистку Алсу Абдуллину
Футболистка женской сборной России Алсу Абдуллина покинет «Челси», сообщает журналист Иван Карпов в своем телеграм-канале.
Челси
Футболистка женской сборной России Алсу Абдуллина покинет «Челси», сообщает журналист Иван Карпов в своем телеграм-канале.
По данным источника, спортсменка переходит на правах аренды в футбольный клуб «Париж», который шесть раз становился чемпионов Франции.
Российская футболистка сменит команду ради получения игровой практики: в прошлом сезоне Абдуллина сыграла в 6 матчах за лондонский клуб, проведя на поле 116 минут.
22-летняя Алсу Абдуллина перешла в «Челси» в декабре 2021 года из «Локомотива», ее контракт рассчитан до 2024 года.
В сезоне-2022/23 футболистка вместе с «Челси» стала чемпионкой Англии и выиграла Кубок Англии.