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10:49 (мск), источник: Sportmail.ru

МЛС может наказать Месси после его дебютного матча в лиге

Звездный нападающий «Интер Майами» Лионель Месси может быть наказан по итогам матча регулярного чемпионата МЛС против «Нью-Йорк Ред Буллз» (2:0). Об этом сообщает портал Goal.

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Источник: Reuters

По информации источника, аргентинец отказался от общения с журналистами после своей дебютной игры в МЛС. Это обязательство прописано в правилах лиги и за его невыполнение лига может применить в отношении игрока штрафные санкции.

В дебютной встрече в МЛС Месси отметился забитым мячом и помог своей команде одержать первую за 12 матчей победу в чемпионате. Благодаря этому «Интер Майами» смог покинуть последнюю строчку в турнирной таблице Восточной конференции.

Следующий матч «Интер Майами» в регулярном чемпионате МЛС проведет в ночь с 30 на 31 августа против «Нэшвилла». Этот матч станет для Месси первой домашней игрой в североамериканской лиге.

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 МЛС может наказать Месси после его дебютного матча в лиге
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