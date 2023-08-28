МЛС может наказать Месси после его дебютного матча в лиге

По информации источника, аргентинец отказался от общения с журналистами после своей дебютной игры в МЛС. Это обязательство прописано в правилах лиги и за его невыполнение лига может применить в отношении игрока штрафные санкции.

В дебютной встрече в МЛС Месси отметился забитым мячом и помог своей команде одержать первую за 12 матчей победу в чемпионате. Благодаря этому «Интер Майами» смог покинуть последнюю строчку в турнирной таблице Восточной конференции.