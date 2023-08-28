МЛС может наказать Месси после его дебютного матча в лиге
Звездный нападающий «Интер Майами» Лионель Месси может быть наказан по итогам матча регулярного чемпионата МЛС против «Нью-Йорк Ред Буллз» (2:0). Об этом сообщает портал Goal.
Звездный нападающий «Интер Майами» Лионель Месси может быть наказан по итогам матча регулярного чемпионата МЛС против «Нью-Йорк Ред Буллз» (2:0). Об этом сообщает портал Goal.
По информации источника, аргентинец отказался от общения с журналистами после своей дебютной игры в МЛС. Это обязательство прописано в правилах лиги и за его невыполнение лига может применить в отношении игрока штрафные санкции.
В дебютной встрече в МЛС Месси отметился забитым мячом и помог своей команде одержать первую за 12 матчей победу в чемпионате. Благодаря этому «Интер Майами» смог покинуть последнюю строчку в турнирной таблице Восточной конференции.
Следующий матч «Интер Майами» в регулярном чемпионате МЛС проведет в ночь с 30 на 31 августа против «Нэшвилла». Этот матч станет для Месси первой домашней игрой в североамериканской лиге.