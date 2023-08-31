В Мексике игрока удалили за засовывание пальца сопернику в «пятую точку»

Матч закончился победой «Атласа» со счетом 2:1, а победный гол на последних минутах забил именно Хуан Сапата.

Подобный эпизод случился в четвертьфинальном матче Кубка Америки 2015 года, когда защитник чилийской сборной Гонсало Хара ткнул уругвайца Эдинсона Кавани в то же самое место. Тот эпизод закончился удалением Кавани за отмашку в сторону соперника, а сам нарушитель не понес наказания.