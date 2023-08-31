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14:23 (мск), источник: Sportmail.ru

В Мексике игрока удалили за засовывание пальца сопернику в «пятую точку»

Запоминающийся эпизод произошел в матче чемпионата Мексики между клубами «Керетаро» и «Атлас».

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Источник: РИА "Новости"

В одном из эпизодов защитник «Керетаро» Омар Мендоса ткнул пальцем в «пятую точку» игрока «Атласа» Хуана Сапаты.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сапата пожаловался арбитру, и после внимательного изучения видеоповторов судья удалил Омара Мендосу с поля.

Матч закончился победой «Атласа» со счетом 2:1, а победный гол на последних минутах забил именно Хуан Сапата.

Подобный эпизод случился в четвертьфинальном матче Кубка Америки 2015 года, когда защитник чилийской сборной Гонсало Хара ткнул уругвайца Эдинсона Кавани в то же самое место. Тот эпизод закончился удалением Кавани за отмашку в сторону соперника, а сам нарушитель не понес наказания.

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В Мексике игрока удалили за засовывание пальца сопернику в «пятую точку»
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