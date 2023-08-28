Вратарь «Баварии» Нойер провел тренировку с командой впервые за 8,5 месяцев
Голкипер футбольного клуба «Бавария» Мануэль Нойер провел первую за 8,5 месяцев тренировку с командой после травмы, сообщается в одной из социальных сетей клуба.
Голкипер футбольного клуба «Бавария» Мануэль Нойер провел первую за 8,5 месяцев тренировку с командой после травмы, сообщается в одной из социальных сетей клуба.
В декабре Нойер получил перелом голени, когда катался на лыжах в отпуске. В середине августа Томас Тухель заявил, что вратарь может вернуться к тренировкам с командой в ближайшие недели. Ранее немецкий клуб сообщил, что Нойер вернулся к восстановительным тренировкам после плановой операции по удалению металлических имплантатов из правой малоберцовой кости, которая прошла в конце июля.
В понедельник Нойер тренировался вместе с другими вратарями «Баварии».
37-летний Нойер выступает за «Баварию» с 2011 года. В составе мюнхенского клуба он неоднократно становился чемпионом Германии, пять раз выиграл Кубок страны и два раза Лигу чемпионов.