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16:46 (мск), источник: Sportmail.ru

Вратарь «Баварии» Нойер провел тренировку с командой впервые за 8,5 месяцев

Голкипер футбольного клуба «Бавария» Мануэль Нойер провел первую за 8,5 месяцев тренировку с командой после травмы, сообщается в одной из социальных сетей клуба.

БаварияЧемпионат Германии: таблица и календарь
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Источник: AP 2023

В декабре Нойер получил перелом голени, когда катался на лыжах в отпуске. В середине августа Томас Тухель заявил, что вратарь может вернуться к тренировкам с командой в ближайшие недели. Ранее немецкий клуб сообщил, что Нойер вернулся к восстановительным тренировкам после плановой операции по удалению металлических имплантатов из правой малоберцовой кости, которая прошла в конце июля.

В понедельник Нойер тренировался вместе с другими вратарями «Баварии».

37-летний Нойер выступает за «Баварию» с 2011 года. В составе мюнхенского клуба он неоднократно становился чемпионом Германии, пять раз выиграл Кубок страны и два раза Лигу чемпионов.

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