Вратарь «Баварии» Нойер провел тренировку с командой впервые за 8,5 месяцев

В декабре Нойер получил перелом голени, когда катался на лыжах в отпуске. В середине августа Томас Тухель заявил, что вратарь может вернуться к тренировкам с командой в ближайшие недели. Ранее немецкий клуб сообщил, что Нойер вернулся к восстановительным тренировкам после плановой операции по удалению металлических имплантатов из правой малоберцовой кости, которая прошла в конце июля.