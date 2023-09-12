Спортивный директор пляжного ЦСКА погиб в ДТП
Спортивный директор московского пляжного футбольного клуба ЦСКА Анатолий Дурсин погиб в ДТП. Об этом сообщает официальная страница команды в «ВКонтакте».
Спортивный директор московского пляжного футбольного клуба ЦСКА Анатолий Дурсин погиб в ДТП. Об этом сообщает официальная страница команды в «ВКонтакте».
Авария произошла в понедельник, 11 сентября.
«Сегодня в возрасте 51 года в результате мотоаварии ушел из жизни спортивный директор КПФ ЦСКА Анатолий Дурсин. Мы запомним Анатолия Анатольевича добрым и отзывчивым другом, искренним, доброжелательным и харизматичным человеком с неповторимым чувством юмора. Клуб пляжного футбола ЦСКА выражает глубокие соболезнования родным и близким Анатолия Анатольевича. Светлая память», — сказано в сообщении клуба.
В завершившемся в августе чемпионате России по пляжному футболу ЦСКА занял пятое место. В ¼ финала плей-офф армейцы уступили «Саратову» (2:4).