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09:21 (мск), источник: Sportmail.ru

Спортивный директор пляжного ЦСКА погиб в ДТП

Спортивный директор московского пляжного футбольного клуба ЦСКА Анатолий Дурсин погиб в ДТП. Об этом сообщает официальная страница команды в «ВКонтакте».

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Источник: Пресс-служба ЦСКА

Авария произошла в понедельник, 11 сентября.

«Сегодня в возрасте 51 года в результате мотоаварии ушел из жизни спортивный директор КПФ ЦСКА Анатолий Дурсин. Мы запомним Анатолия Анатольевича добрым и отзывчивым другом, искренним, доброжелательным и харизматичным человеком с неповторимым чувством юмора. Клуб пляжного футбола ЦСКА выражает глубокие соболезнования родным и близким Анатолия Анатольевича. Светлая память», — сказано в сообщении клуба.

В завершившемся в августе чемпионате России по пляжному футболу ЦСКА занял пятое место. В ¼ финала плей-офф армейцы уступили «Саратову» (2:4).

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