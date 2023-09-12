Мамаев перевел бывшей жене алименты в размере ₽ 1,5 млн с выигрыша в реалити-шоу

Мамаев за победу в шоу на телеканале ТНТ стал обладателем приза в размере 10 млн рублей. После этого он заявил, что направит деньги на благотворительность.

— Ранее говорили, что сумму за победу вы отправите на благотворительность. Уже решили, что это будет?

— Да, деньги мы отправим на благотворительность. Это точно не будут фонды, где мы не будем понимать, как и куда эти деньги уйдут. Запросы уже есть, но мы отберем тех людей, кому помощь нужна здесь и сейчас. Будем уже точечно отправлять эти деньги. В приоритете, конечно, дети. Хочется помочь им.

— Однако не все поверили в вашу искренность. Понимаете, о ком конкретно речь?

— Мне без разницы, кто верит, а кто нет. Думаю, что с такими вещами не шутят. Это очень серьезный вопрос. Если эти люди думают так, то грош цена этим людям.

— Ваша бывшая супруга Алана Мамаева сомневалась в этом. Также она выложила фотографию в соцсетях, где сказано, что вы перевели ей алименты в размере 1 450 000 рублей.