В УЕФА рассказали, сколько баллов получит Россия в таблице коэффициентов за сезон-2023/24

«В связи с отстранением российских сборных и клубов от участия в турнирах УЕФА до дальнейшего уведомления по решению исполнительного комитета УЕФА от 28 февраля 2022 года, ни один российский клуб не участвует в клубных турнирах УЕФА сезона-2023/24. По итогам сезона России будет присвоено наименьшее количество баллов, заработанное за последние пять сезонов, то есть 4,333 балла для клубного коэффициента мужской ассоциации и 1,750 для клубного коэффициента женской ассоциации», — говорится в сообщении УЕФА.