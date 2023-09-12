В УЕФА рассказали, сколько баллов получит Россия в таблице коэффициентов за сезон-2023/24
России присвоят 4,333 балла в таблице коэффициентов УЕФА по итогам сезона-2023/24. Об этом сообщается на официальном сайте организации.
России присвоят 4,333 балла в таблице коэффициентов УЕФА по итогам сезона-2023/24. Об этом сообщается на официальном сайте организации.
«В связи с отстранением российских сборных и клубов от участия в турнирах УЕФА до дальнейшего уведомления по решению исполнительного комитета УЕФА от 28 февраля 2022 года, ни один российский клуб не участвует в клубных турнирах УЕФА сезона-2023/24. По итогам сезона России будет присвоено наименьшее количество баллов, заработанное за последние пять сезонов, то есть 4,333 балла для клубного коэффициента мужской ассоциации и 1,750 для клубного коэффициента женской ассоциации», — говорится в сообщении УЕФА.
По итогам сезона-2022/23 Россия опустилась на 18-е место в таблице коэффициентов УЕФА имея в своем активе 26,215 балла. После сезона-2021/22 Россия занимала 10-е место и набрала 34,482 балла. По итогам сезона-2023/24 Россия предварительно опустится на 26-е место.
28 февраля 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях под эгидой организаций из-за ситуации на Украине.