Удивительный Сергей Сальников
13 сентября исполнилось бы 98 лет Сергею Сальникову, которого называют одним из наиболее техничных игроков советского футбола.
13 сентября исполнилось бы 98 лет Сергею Сальникову, которого называют одним из наиболее техничных игроков советского футбола.
Олимпийский чемпион Мельбурна поcле завершения карьеры игрока попробовал себя в качестве тренера, однако затем нашел себя в журналистике, регулярно создавая материалы для ведущих спортивных изданий СССР, работал и телекомментатором. Сальникова нет с нами уже без малого 40 лет, но живы воспоминания, есть дети, внуки. В частности, в последнее время Сальникова вспоминают как раз в связи с одним из внуков. Младшая дочь Юлия вышла замуж за грека, а ее сын Стефанос Циципас сейчас один из ведущих теннисистов мира, дважды играл в финалах турниров Большого шлема, сейчас занимает пятую позицию в рейтинге ATP. О том, каким был Сергей Сальников, пойдет речь в этом материале.
Сергей Сальников родился 13 сентября 1925 года в Краснодаре, но детство провел в подмосковной Тарасовке, где уже тогда была база «Спартака». Сальников с детства определился с любимым клубом. Существует даже забавная легенда (как многие из легенд она не имеет под собой серьезных оснований), что отцом Сальникова был Николай Старостин. Сергей Сергеевич с юмором относился к подобным слухам:
Старостин не признается, но по крайней мере я похож на него.
Сальников начал играть в юношеской команде «Спартака». Впервые появился в составе главной команды в августе 1942 года, когда ему еще не исполнилось 17 лет. В военное время чемпионат СССР не проводился, но была возможность играть в чемпионате Москвы. Юный Сальников не всегда проходил в состав, поэтому согласился на предложение от «Зенита». Основной состав ленинградцев в то время базировался в подмосковном Калининском (ныне — Королев), в котором оказался вследствие эвакуации из блокадного города.
В первом за пять лет розыгрыше кубка СССР «Зенит» неожиданно одержал победу, поочередно убирая с пути сильнейшие клубы страны — московские «Спартак», «Динамо» и ЦДКА. Решающий мяч в финальном матче в ворота армейцев забил 18-летний тогда Сальников. За «Зенит» Сергей отыграл и первый послевоенный сезон 1945 года. По итогам сезона стал лучшим бомбардиром команды, забив восемь мячей, что в итоге помогло «Зениту» занять шестое место. Сальников вернулся в родной клуб, однако вскоре перешел в «Динамо». В команде решение Сергея Сергеевича поначалу сочли предательством, но у него была серьезная причина поступить именно так. Отчима Сальникова арестовали, обвинив в шпионаже. «Динамо» на протяжении всего советского периода истории сохраняло ведомственную принадлежность к органам внутренних дел и госбезопасности. Сальников согласился на скандальный переход из «Спартака» в «Динамо», чтобы облегчить отчиму условия содержания. А через несколько лет, как только позволила ситуация, вернулся в «Спартак». За это футболиста лишили значка заслуженного мастера спорта, но вскоре восстановили в звании.
Футболист трижды становился чемпионом страны (один раз, играя за «Динамо», и дважды — за «Спартак»), девять раз назывался в числе лучших игроков чемпионата.
Сальников всегда славился своей техникой и ударом. В бытность журналистом спортсмен так описал свой знаменитый удар: «Мяч, летящий сбоку, преимущественно с правой стороны, примерно на метровой высоте, принимается “накрывающим” ударом левой ноги (сам удар производится внешней стороной подъема). При точном выполнении получается “резаный” мяч, трудный для вратаря».
В середине 1950-х при остром дефиците для советских клубов опыта встреч с сильнейшими командами Европы состоялся товарищеский матч с «Вулверхэмптоном» (эпоха расцвета «волков», в то десятилетие клуб трижды выигрывал чемпионат Англии) и «Миланом». Иностранные журналисты именно 30-летнего Сальникова выделяли в составе красно-белых.
Сальников регулярно вызывался в сборную Союза. На победной Олимпиаде в Мельбурне 1956 года Сальников играл во всех матчах, а в четвертьфинале против Индонезии сделал решающий дубль.
Последним крупным турниром в карьере футболиста стал Чемпионат мира в Швеции 1958 года. Сборная Советского Союза уступила в четвертьфинале хозяевам со счетом 0:2.
Еще во время карьеры футболиста Сальников учился на журфаке МГУ. Как вспоминает его дочь Алла: «Когда сессия совпадала со сборами, проходившими на юге, отец брал открепительный и сдавал экзамены в Тбилиси, где его обожали. Это отдельная история. Если “Спартак” играл в этом городе, все грузины бежали на проспект Руставели смотреть, какой пробор у Сальникова. Это было для них руководством к действию. А потом отправлялись в парикмахерские и просили сделать себе такие же прически».
Сальников после завершения карьеры успел поработать главным тренером ряда команд, например, возглавлял шахтинский «Шахтер», воронежский «Труд» (старое название «Факела»), сборную Афганистана. Работал помощником тренера в родном «Спартаке», и в течение полугода в 1967 году был главным тренером команды.
Параллельно сотрудничал с «Советским спортом», «Московской правдой», журналом «Футбол-хоккей».
Сальников часто повторял: для того чтобы писать грамотно, не обязательно учить правила, достаточно много читать. Множество раз перечитывал мифы и легенды Древней Греции, зачитывался книгой «Жизнь двенадцати цезарей» Светония, любил Олешу и Есенина. А после того, как во время зарубежной поездки в шкафчике Сальникова нашли «Доктор Живаго» Пастернака, он на год стал невыездным.
Любил Сальников и кино, выделяя «Чапаева» и фильмы Чаплина. Был у него и опыт съемок — фильм «Секундомер» повествует о начинающем футболисте. Сальников исполнил роль игрока на излете карьеры, на место которого и приходил главный герой ленты.
С 1979 года и до самой смерти работал телекомментатором спортивной редакции Гостелерадио СССР. По воспоминаниям дочери Аллы, именно Сальников помог найти себя после завершения футбольной карьеры Владимиру Маслаченко.
Никогда не расставаясь с футболом, Сальников играл в любимую игру и в последний день жизни. 9 мая 1984 года ветераны «Спартака» играли с более молодыми одноклубниками. В раздевалке по окончании матча он наклонился расшнуровать бутсы и упал. Скорая не смогла помочь — спортсмен умер от сердечного приступа. Ему было 58 лет…
Дочь Юлию печальное известие застало на теннисном турнире в Ереване, в день смерти отца Юлия победила в финале Кубка СССР со счетом 6:0, 6:0.
Сын Юлии Стефанос Циципас сожалеет, что не довелось встретиться со знаменитым дедом. Однажды теннисист сказал: «Чтобы стать профессиональным теннисистом, нужна внутренняя прочность. Она у меня есть, и я думаю, что это моя часть со стороны матери».
Роман Заставин