Удивительный Сергей Сальников

Олимпийский чемпион Мельбурна поcле завершения карьеры игрока попробовал себя в качестве тренера, однако затем нашел себя в журналистике, регулярно создавая материалы для ведущих спортивных изданий СССР, работал и телекомментатором. Сальникова нет с нами уже без малого 40 лет, но живы воспоминания, есть дети, внуки. В частности, в последнее время Сальникова вспоминают как раз в связи с одним из внуков. Младшая дочь Юлия вышла замуж за грека, а ее сын Стефанос Циципас сейчас один из ведущих теннисистов мира, дважды играл в финалах турниров Большого шлема, сейчас занимает пятую позицию в рейтинге ATP. О том, каким был Сергей Сальников, пойдет речь в этом материале.

Карьера футболиста

Сергей Сальников родился 13 сентября 1925 года в Краснодаре, но детство провел в подмосковной Тарасовке, где уже тогда была база «Спартака». Сальников с детства определился с любимым клубом. Существует даже забавная легенда (как многие из легенд она не имеет под собой серьезных оснований), что отцом Сальникова был Николай Старостин. Сергей Сергеевич с юмором относился к подобным слухам:

Старостин не признается, но по крайней мере я похож на него. Сергей Сальников

Сальников начал играть в юношеской команде «Спартака». Впервые появился в составе главной команды в августе 1942 года, когда ему еще не исполнилось 17 лет. В военное время чемпионат СССР не проводился, но была возможность играть в чемпионате Москвы. Юный Сальников не всегда проходил в состав, поэтому согласился на предложение от «Зенита». Основной состав ленинградцев в то время базировался в подмосковном Калининском (ныне — Королев), в котором оказался вследствие эвакуации из блокадного города.

В первом за пять лет розыгрыше кубка СССР «Зенит» неожиданно одержал победу, поочередно убирая с пути сильнейшие клубы страны — московские «Спартак», «Динамо» и ЦДКА. Решающий мяч в финальном матче в ворота армейцев забил 18-летний тогда Сальников. За «Зенит» Сергей отыграл и первый послевоенный сезон 1945 года. По итогам сезона стал лучшим бомбардиром команды, забив восемь мячей, что в итоге помогло «Зениту» занять шестое место. Сальников вернулся в родной клуб, однако вскоре перешел в «Динамо». В команде решение Сергея Сергеевича поначалу сочли предательством, но у него была серьезная причина поступить именно так. Отчима Сальникова арестовали, обвинив в шпионаже. «Динамо» на протяжении всего советского периода истории сохраняло ведомственную принадлежность к органам внутренних дел и госбезопасности. Сальников согласился на скандальный переход из «Спартака» в «Динамо», чтобы облегчить отчиму условия содержания. А через несколько лет, как только позволила ситуация, вернулся в «Спартак». За это футболиста лишили значка заслуженного мастера спорта, но вскоре восстановили в звании.

Футболист трижды становился чемпионом страны (один раз, играя за «Динамо», и дважды — за «Спартак»), девять раз назывался в числе лучших игроков чемпионата.

Сальников всегда славился своей техникой и ударом. В бытность журналистом спортсмен так описал свой знаменитый удар: «Мяч, летящий сбоку, преимущественно с правой стороны, примерно на метровой высоте, принимается “накрывающим” ударом левой ноги (сам удар производится внешней стороной подъема). При точном выполнении получается “резаный” мяч, трудный для вратаря».

В середине 1950-х при остром дефиците для советских клубов опыта встреч с сильнейшими командами Европы состоялся товарищеский матч с «Вулверхэмптоном» (эпоха расцвета «волков», в то десятилетие клуб трижды выигрывал чемпионат Англии) и «Миланом». Иностранные журналисты именно 30-летнего Сальникова выделяли в составе красно-белых.

Сальников регулярно вызывался в сборную Союза. На победной Олимпиаде в Мельбурне 1956 года Сальников играл во всех матчах, а в четвертьфинале против Индонезии сделал решающий дубль.

Последним крупным турниром в карьере футболиста стал Чемпионат мира в Швеции 1958 года. Сборная Советского Союза уступила в четвертьфинале хозяевам со счетом 0:2.

После футбола

Еще во время карьеры футболиста Сальников учился на журфаке МГУ. Как вспоминает его дочь Алла: «Когда сессия совпадала со сборами, проходившими на юге, отец брал открепительный и сдавал экзамены в Тбилиси, где его обожали. Это отдельная история. Если “Спартак” играл в этом городе, все грузины бежали на проспект Руставели смотреть, какой пробор у Сальникова. Это было для них руководством к действию. А потом отправлялись в парикмахерские и просили сделать себе такие же прически».

Сергей Сальников с дочерьми | Источник: РИА "Новости"

Сальников после завершения карьеры успел поработать главным тренером ряда команд, например, возглавлял шахтинский «Шахтер», воронежский «Труд» (старое название «Факела»), сборную Афганистана. Работал помощником тренера в родном «Спартаке», и в течение полугода в 1967 году был главным тренером команды.

Параллельно сотрудничал с «Советским спортом», «Московской правдой», журналом «Футбол-хоккей».

По воспоминанием детей Сальникова, он мог сидеть над одним предложением часами. Тексты иногда писал до 5 утра. А потом читал газету и, если видел, что изменили фразу, над которой так долго думал, жутко злился.

Сальников часто повторял: для того чтобы писать грамотно, не обязательно учить правила, достаточно много читать. Множество раз перечитывал мифы и легенды Древней Греции, зачитывался книгой «Жизнь двенадцати цезарей» Светония, любил Олешу и Есенина. А после того, как во время зарубежной поездки в шкафчике Сальникова нашли «Доктор Живаго» Пастернака, он на год стал невыездным.

Любил Сальников и кино, выделяя «Чапаева» и фильмы Чаплина. Был у него и опыт съемок — фильм «Секундомер» повествует о начинающем футболисте. Сальников исполнил роль игрока на излете карьеры, на место которого и приходил главный герой ленты.

С 1979 года и до самой смерти работал телекомментатором спортивной редакции Гостелерадио СССР. По воспоминаниям дочери Аллы, именно Сальников помог найти себя после завершения футбольной карьеры Владимиру Маслаченко.

Никогда не расставаясь с футболом, Сальников играл в любимую игру и в последний день жизни. 9 мая 1984 года ветераны «Спартака» играли с более молодыми одноклубниками. В раздевалке по окончании матча он наклонился расшнуровать бутсы и упал. Скорая не смогла помочь — спортсмен умер от сердечного приступа. Ему было 58 лет…

Дочь Юлию печальное известие застало на теннисном турнире в Ереване, в день смерти отца Юлия победила в финале Кубка СССР со счетом 6:0, 6:0.

Внук Сальникова греческий теннисист Стефанос Циципас | Источник: AP 2023

Сын Юлии Стефанос Циципас сожалеет, что не довелось встретиться со знаменитым дедом. Однажды теннисист сказал: «Чтобы стать профессиональным теннисистом, нужна внутренняя прочность. Она у меня есть, и я думаю, что это моя часть со стороны матери».