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17:57 (мск), источник: Sportmail.ru

Черчесов заявил о готовности возглавить клуб в середине таблицы с потенциалом

Бывший главный тренер сборной России и венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов заявил, что готов работать и с командой из середины турнирной таблицы, если будет потенциал роста и четкие задачи.

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Источник: РИА "Новости"

Черчесов заявил, что ему важно понимать задачи, стоящие перед клубом, поскольку даже в топ-командах не всегда знают, чего хотят.

— У вас есть определенная планка требований по поводу возможной следующей работы?

— Часто мне этот вопрос задают. Я как‑то не сижу около телефона, кто когда позвонит. Есть интерес, есть вопрос, есть встреча, когда они случаются. И начинаешь обсуждать. Вот я пример привел. Я понимаю, что есть клуб «Ференцварош», но я же не думал, что я там окажусь. Позвонили, прилетели, пообщались, наметили точки соприкосновения, нашли, что они хотят и как. Сегодня определенная команда может быть на восьмом месте, а если есть потенциал роста и понимание того, что они хотят и как, тогда можно все что угодно делать, потому что все делают люди.

— То есть вас это не смущает?

— Меня не смущает. Главное не где и за сколько, а самое главное, с кем и что именно делать. Потому что иногда, общаясь, не стану называть с кем, с топ‑клубами или еще с кем‑то, вижу, что они сами не знают, чего хотят. А это сложно — решать какие‑то задачи, если тебе конкретно их не ставят и ты не видишь пути их выполнения.

— Сожалеете ли вы, что не поехали в Саудовскую Аравию?

— Нет. Есть принципы. Ты, работая в одном клубе, не имеешь права за спиной вести какие‑то переговоры. Сейчас я же свободен. Найдут меня, раз я буду нужен. А когда работаешь, нельзя отвлекаться. Это неправильно. Я, может, старомоден, но в этом плане никаких изменений в моих принципах нет, — приводит слова Черчесова «Матч ТВ».

Станислав Черчесов возглавлял «Ференцварош» с декабря 2021 года, за это время венгерский клуб дважды стал чемпионом страны и один раз — обладателем Кубка Венгрии. В период с 2016 по 2021 год Черчесов был главным тренером сборной России.

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