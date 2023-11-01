Экс-игрок сборной России рассказал, что заставило его работать наркокурьером

По информации источника, после суток в изоляторе 42-летний экс-футболист согласился сотрудничать со следствием. Он рассказал, что к работе наркокурьером его подтолкнули финансовые трудности. После окончания карьеры он занимался грузоперевозками, но его бизнес испытывал проблемы. Спортсмен накопил долги, в том числе 70 тыс. рублей неоплаченных налогов, из-за чего все операции по его счетам были заморожены.

Бугаев нашел подработку в Даркнете и через местных торговцев получил полкилограмма мефедрона, которые должен был разложить закладками в Краснодаре и Сочи. В телефоне у него также нашли фото мест, где он успел разложить закладки, с точными координатами. Сообщается, что бывший игрок сборной России уже сдал своих подельников.

Ранее сообщалось, что на Бугаева заведено уголовное дело о покушении на сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Ему может грозить наказание до 20 лет лишения свободы.