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16:15 (мск), источник: Sportmail.ru

Экс-игрок сборной России рассказал, что заставило его работать наркокурьером

Бывший защитник сборной России по футболу Алексей Бугаев признался, что подрабатывал наркокурьером и перед задержанием успел разложить несколько закладок. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

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Источник: БЕЛТА

По информации источника, после суток в изоляторе 42-летний экс-футболист согласился сотрудничать со следствием. Он рассказал, что к работе наркокурьером его подтолкнули финансовые трудности. После окончания карьеры он занимался грузоперевозками, но его бизнес испытывал проблемы. Спортсмен накопил долги, в том числе 70 тыс. рублей неоплаченных налогов, из-за чего все операции по его счетам были заморожены.

Бугаев нашел подработку в Даркнете и через местных торговцев получил полкилограмма мефедрона, которые должен был разложить закладками в Краснодаре и Сочи. В телефоне у него также нашли фото мест, где он успел разложить закладки, с точными координатами. Сообщается, что бывший игрок сборной России уже сдал своих подельников.

Ранее сообщалось, что на Бугаева заведено уголовное дело о покушении на сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Ему может грозить наказание до 20 лет лишения свободы.

Бугаев является воспитанником московского «Торпедо». Также он известен по выступлениям за «Томь», «Локомотив», «Химки» и «Краснодар». В 2004 году защитник дебютировал за сборную России, в составе которой провел семь матчей. В 2010 году Бугаев закончил игровую карьеру в возрасте 29 лет.

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