Адвокат: у Бугаева не было при себе никаких наркотиков

Ранее сообщалось, что Бугаев был задержан полицескими в Краснодаре ночью 29 октября. При себе у 42-летнего экс-футболиста нашли 495 грамм мефедрона. При задержании он оказал сопротивление полицейским, за что получил семь суток заключения в СИЗО за неповиновение. На Бугаева заведено уголовное дело о покушении на сбыт наркотических средства в особо крупном размере.

«Мы предполагаем, что сейчас проводится доследственная проверка, и этот административный арест — это выигрыш времени для того, чтобы сотрудники правоохранительных органов могли подготовить свои доказательства обвинительные и возбудить уголовное дело. Мне о возбуждении уголовного дела ничего неизвестно. Никаких бумаг, кроме того, что я ознакомилась с материалами по делу об административном правонарушении, о том, что он якобы пытался скрыться, мне более ничего неизвестно.



При себе у Бугаева наркотиков не было и он не оказывал никакого сопротивления сотрудникам правоохранительных органов. Он, наоборот, все им вывалил, а они это сейчас используют против него по чистейшей классике», — сказала Макличенко.