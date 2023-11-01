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14:56 (мск), источник: Sportmail.ru

Адвокат: у Бугаева не было при себе никаких наркотиков

Адвокат Екатерина Макличенко, представляющая интересы бывшего защитника сборной России по футболу Алексея Бугаева, рассказала о подробностях задержания своего подзащитного. Об этом сообщает «РБК Спорт».

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Источник: РИА "Новости"

Ранее сообщалось, что Бугаев был задержан полицескими в Краснодаре ночью 29 октября. При себе у 42-летнего экс-футболиста нашли 495 грамм мефедрона. При задержании он оказал сопротивление полицейским, за что получил семь суток заключения в СИЗО за неповиновение. На Бугаева заведено уголовное дело о покушении на сбыт наркотических средства в особо крупном размере.

«Мы предполагаем, что сейчас проводится доследственная проверка, и этот административный арест — это выигрыш времени для того, чтобы сотрудники правоохранительных органов могли подготовить свои доказательства обвинительные и возбудить уголовное дело. Мне о возбуждении уголовного дела ничего неизвестно. Никаких бумаг, кроме того, что я ознакомилась с материалами по делу об административном правонарушении, о том, что он якобы пытался скрыться, мне более ничего неизвестно.

При себе у Бугаева наркотиков не было и он не оказывал никакого сопротивления сотрудникам правоохранительных органов. Он, наоборот, все им вывалил, а они это сейчас используют против него по чистейшей классике», — сказала Макличенко.

Бугаев является воспитанником московского «Торпедо». Также он известен по выступлениям за «Томь», «Локомотив», «Химки» и «Краснодар». В 2004 году защитник дебютировал за сборную России, в составе которой провел семь матчей.

В 2010 году Бугаев закончил игровую карьеру в возрасте 29 лет, после чего занимался в Краснодаре грузоперевозками и сбором макулатуры.

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