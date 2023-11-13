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12:49 (мск), источник: Sportmail.ru

Зайнутдинов получил переломы носовой кости и основания глазницы

25-летний полузащитник Бахтиер Зайнутдинов, ранее выступавший в Российской Премьер-лиге, получил серьезную травму в матче чемпионата Турции.

Бешикташ
Казахстан
ЦСКА
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Источник: Соцсети

Казахстанский полузащитник «Бешикташа» Бахтиер Зайнутдинов на 37-й минуте матча чемпионата Турции против клуба «Истанбул Башакшехир» получил удар локтем по лицу от защитника Джерома Опоку.

Во время загрузки произошла ошибка.

Действие игрока «Истанбула» не повлекло за собой каких-либо дисциплинарных мер со стороны арбитра.

Казахстанский футболист был заменен и впоследствии госпитализирован. Как сообщает клуб, у Зайнутдинова выявлены переломы носовой кости и основания глазницы.

Федерация футбола Казахстана в соцсетях сделала заявление о том, что участие Зайнутдинова в ноябрьских матчах отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года маловероятно. 17 и 20 ноября сборной Казахстана предстоит сыграть с командами Сан-Марино и Словении. В случае победы в обоих матчах, сборная Казахстана имеет шансы впервые в истории принять участие в чемпионате Европы.

Бахтиер Зайнутдинов в январе 2019 года перешел из «Астаны» в «Ростов», а полтора года спустя стал игроком ЦСКА. В общей сложности в РПЛ полузащитник сборной Казахстана провел 95 матчей, забил 9 мячей. В августе 2023 года Зайнутдинов подписал четырехлетний контракт со стамбульским клубом «Бешикташ».

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