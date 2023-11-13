Зайнутдинов получил переломы носовой кости и основания глазницы
25-летний полузащитник Бахтиер Зайнутдинов, ранее выступавший в Российской Премьер-лиге, получил серьезную травму в матче чемпионата Турции.
Казахстанский полузащитник «Бешикташа» Бахтиер Зайнутдинов на 37-й минуте матча чемпионата Турции против клуба «Истанбул Башакшехир» получил удар локтем по лицу от защитника Джерома Опоку.
Действие игрока «Истанбула» не повлекло за собой каких-либо дисциплинарных мер со стороны арбитра.
Казахстанский футболист был заменен и впоследствии госпитализирован. Как сообщает клуб, у Зайнутдинова выявлены переломы носовой кости и основания глазницы.
Федерация футбола Казахстана в соцсетях сделала заявление о том, что участие Зайнутдинова в ноябрьских матчах отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года маловероятно. 17 и 20 ноября сборной Казахстана предстоит сыграть с командами Сан-Марино и Словении. В случае победы в обоих матчах, сборная Казахстана имеет шансы впервые в истории принять участие в чемпионате Европы.
Бахтиер Зайнутдинов в январе 2019 года перешел из «Астаны» в «Ростов», а полтора года спустя стал игроком ЦСКА. В общей сложности в РПЛ полузащитник сборной Казахстана провел 95 матчей, забил 9 мячей. В августе 2023 года Зайнутдинов подписал четырехлетний контракт со стамбульским клубом «Бешикташ».