Зайнутдинов получил переломы носовой кости и основания глазницы

Источник: Соцсети

Казахстанский полузащитник «Бешикташа» Бахтиер Зайнутдинов на 37-й минуте матча чемпионата Турции против клуба «Истанбул Башакшехир» получил удар локтем по лицу от защитника Джерома Опоку.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&autoplay=1&id=456239755" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Действие игрока «Истанбула» не повлекло за собой каких-либо дисциплинарных мер со стороны арбитра.

Казахстанский футболист был заменен и впоследствии госпитализирован. Как сообщает клуб, у Зайнутдинова выявлены переломы носовой кости и основания глазницы.

Федерация футбола Казахстана в соцсетях сделала заявление о том, что участие Зайнутдинова в ноябрьских матчах отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года маловероятно. 17 и 20 ноября сборной Казахстана предстоит сыграть с командами Сан-Марино и Словении. В случае победы в обоих матчах, сборная Казахстана имеет шансы впервые в истории принять участие в чемпионате Европы.