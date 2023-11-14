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10:09 (мск), источник: Sportmail.ru

В. Березуцкий — о наследии ЧМ-2018: 10 стадионов построили. А что для детей построили?

Легенда ЦСКА Василий Березуцкий поделился мнением о наследии чемпионата мира 2018 года, который прошел в России.

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Источник: РИА "Новости"

«В неконкурентной среде ты ничего развивать не можешь. Ты можешь сделать что-то хорошо, что маловероятно. Мы сейчас об этом говорим, как будто до этого ничего не было. Кто до этого мешал развивать футбол в России? Было развитие, когда не было лимита на легионеров, приезжали большие футболисты, они могли быть лидерами любой команды. И мы видели победы ЦСКА, “Зенита”, какие футболисты там были, какие деньги тратились. А сейчас, к сожалению, мы этого делать не можем, и уровень футболистов слишком слабый. Очень мало футболистов, которые соответствуют уровню. Конкурентная среда должна быть по всей России. Тогда это возможно. А сейчас мы все время будем отставать. Мы и так отставали.

Закрыться может страна, когда обладает громадной инфраструктурой везде, а не только в Москве, Петербурге. Приличная инфраструктура в других городах после ЧМ-2018? Ну давайте посмотрим на эту ситуацию. Где вы видели детей, которые выходят на эту инфраструктуру? Ну, 10 стадионов построили. А что для детей построили? Академии есть? Мы проигрываем и по числу ребят, которые выпускаются за год, и по количеству объектов, по качеству тренеров, по футбольному уровню. Мы всем проигрываем», — сказал Березуцкий в выпуске YouTube-канала Nobel.

Василий Березуцкий выступал за ЦСКА с 2002 по 2018 год. С командой он шесть раз выиграл чемпионат и Суперкубок России, семь раз стал обладателем Кубка страны. В сезоне-2004/05 стал победителем Кубка УЕФА. Березуцкий в составе сборной России выиграл бронзу на Евро-2008.

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