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17:23 (мск), источник: Sportmail.ru

Личка: Против 2Drots выйдут игроки основы «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка поделился ожиданиями от товарищеского матча с командой медиа лиги 2Drots.

Динамо
2DROTS
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Источник: Чемпионат.com

Игра пройдет 18 ноября на «ВТБ Арене».

«Честно скажу, что видел всего две игры медиа-команд. Они умеют делать шоу. Это супер, когда на стадионе “Динамо” будет 20 тысяч болельщиков. Я это воспринимаю позитивно.

У нас будут играть футболисты основного состава. Это хороший шанс подготовиться к ЦСКА. Товарищеский матч лучше, чем тренировка. В воротах будет Шунин, Лещук отдохнет.

Мне звонил Осинькин, предлагал сыграть товарищеский матч в паузу. Но я сказал, что не можем, потому что у нас матч с 2Drots.

Знаю, что 2Drots год назад обыграли ЦСКА. Надо будет поговорить с Димой, узнать как он это сделал», — приводит слова тренера бело-голубых Sport24.

После первого круга РПЛ «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 25 очков.

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