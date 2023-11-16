Личка: Против 2Drots выйдут игроки основы «Динамо»

«Честно скажу, что видел всего две игры медиа-команд. Они умеют делать шоу. Это супер, когда на стадионе “Динамо” будет 20 тысяч болельщиков. Я это воспринимаю позитивно.



У нас будут играть футболисты основного состава. Это хороший шанс подготовиться к ЦСКА. Товарищеский матч лучше, чем тренировка. В воротах будет Шунин, Лещук отдохнет.



Мне звонил Осинькин, предлагал сыграть товарищеский матч в паузу. Но я сказал, что не можем, потому что у нас матч с 2Drots.



Знаю, что 2Drots год назад обыграли ЦСКА. Надо будет поговорить с Димой, узнать как он это сделал», — приводит слова тренера бело-голубых Sport24.