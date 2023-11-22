Экс-игрок «Спартака» завершил карьеру и намерен участвовать в выборах главы Федерации футбола Армении

«Я всегда говорил, что после завершения карьеры хочу принести пользу армянскому футболу, будь то тренером или менеджером. Я думаю, что армянский футбол находится на перепутье, и на очень важном перепутье, в очень важное время. Армянскому футболу есть куда расти. Именно поэтому я выставляю свою кандидатуру на выборах президента ФФА», — сказал Озбилиз на пресс-конференции в Армении.