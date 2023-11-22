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15:18 (мск), источник: Sportmail.ru

Экс-игрок «Спартака» завершил карьеру и намерен участвовать в выборах главы Федерации футбола Армении

Бывший игрок «Спартака» Арас Озбилиз завершил игровую карьеру и выдвинул свою кандидатуру на пост президента Федерации футбола Армении.

Спартак
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Источник: РИА "Новости"

«Я всегда говорил, что после завершения карьеры хочу принести пользу армянскому футболу, будь то тренером или менеджером. Я думаю, что армянский футбол находится на перепутье, и на очень важном перепутье, в очень важное время. Армянскому футболу есть куда расти. Именно поэтому я выставляю свою кандидатуру на выборах президента ФФА», — сказал Озбилиз на пресс-конференции в Армении.

За свою карьеру Озбилиз выступал за «Аякс», краснодарскую «Кубань» (2012−2013), московский «Спартак» (2013−2015), «Бешикташ» и другие команды.

Последним клубом 33-летнего футболиста стал ереванский «Урарту», в прошедшем сезоне он в составе команды стал чемпионом Армении и обладателем кубка страны.

За сборную Армении Озбилиз провел 41 матч и забил 6 мячей.

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