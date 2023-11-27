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12:47 (мск), источник: Sportmail.ru

Футболист в Танзании забил один из лучших голов года: видео

Вингер футбольного клуба «Азам» Кипре Джуниор в матче чемпионата Танзании забил один из самых необычных и технически сложных голов этого года в мире.

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24-летний ивуариец подхватил мяч на своей половине поля, убежал от защитников и дальним ударом с фланга отправил мяч за шиворот вратарю команды соперника.

Этим забитым мячом Джуниор оформил хет-трик — в первом тайме он успел отличиться двумя голами. Матч против команды закончился «Мтибва Шугар» со счетом 5:0.

В соцсетях отмечают, что гол Джуниора вполне заслуживает номинации на премию ФИФА имени Ференца Пушкаша, вручаемую игроку, забившему самый красивый гол года.

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