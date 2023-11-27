Футболист в Танзании забил один из лучших голов года: видео

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=c107d4ad99e637f0&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456239887" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

24-летний ивуариец подхватил мяч на своей половине поля, убежал от защитников и дальним ударом с фланга отправил мяч за шиворот вратарю команды соперника.

Этим забитым мячом Джуниор оформил хет-трик — в первом тайме он успел отличиться двумя голами. Матч против команды закончился «Мтибва Шугар» со счетом 5:0.