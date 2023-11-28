Фильм про Льва Яшина наградили на фестивале спортивного кино

В фестивале принимали участие более 150 фильмов из 39 стран.

Биографическая спортивная драма «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» режиссера Василия Чигинского о жизни и спортивной карьере советского вратаря вышла в прокат в конце 2019 года.

Яшин всю карьеру провел в составе московского «Динамо» с 1950 по 1971 год. С «Динамо» Яшин пять раз выиграл чемпионат СССР, стал трехкратным обладателем Кубка СССР.

В составе сборной СССР он выиграл Олимпийские игры 1956 года и чемпионат Европы 1960 года, а также стал серебряным призером европейского первенства 1964 года.

Яшин принял участие в трех чемпионатах мира 1958, 1962, 1966 года. Он является единственным вратарем в истории, ставшим обладателем награды «Золотой мяч».