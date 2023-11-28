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10:35 (мск), источник: Sportmail.ru

Фильм про Льва Яшина наградили на фестивале спортивного кино

Фильм про футбольного голкипера Льва Яшина получил главный приз на Paladino d'Oro Sport Film Festival, который прошел в Италии.

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Источник: РИА "Новости"

В фестивале принимали участие более 150 фильмов из 39 стран.

Биографическая спортивная драма «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» режиссера Василия Чигинского о жизни и спортивной карьере советского вратаря вышла в прокат в конце 2019 года.

Яшин всю карьеру провел в составе московского «Динамо» с 1950 по 1971 год. С «Динамо» Яшин пять раз выиграл чемпионат СССР, стал трехкратным обладателем Кубка СССР.

В составе сборной СССР он выиграл Олимпийские игры 1956 года и чемпионат Европы 1960 года, а также стал серебряным призером европейского первенства 1964 года.

Яшин принял участие в трех чемпионатах мира 1958, 1962, 1966 года. Он является единственным вратарем в истории, ставшим обладателем награды «Золотой мяч».

Лев Яшин умер 20 марта 1990 года в Москве на 61-м году жизни.

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