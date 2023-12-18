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12:51 (мск), источник: Sportmail.ru

Роналду стал самым популярным спортсменом по запросам в Google

Нападающий клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду отреагировал на то, что стал самым популярным спортсменом по запросам в Google за всю историю.

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Источник: Reuters

Роналду выложил видео в одной из своих соцсетей, в котором он сам, частично и другие люди повторяют его коронное празднование гола «Siuuu».

Во время загрузки произошла ошибка.

«Благодарен за то, что удостоился чести стать самым востребованным спортсменом в истории Google», — написал Роналду.

Роналду выступает за «Аль-Наср» с января 2023 года. Его контракт с клубом из Саудовской Аравии рассчитан до 2025 года. В этом году за клуб и сборную Португалии 38-летний нападающий забил 50 мячей во всех турнирах. Лидирует в списке форвард «Баварии» Харри Кейн, на его счету 51 гол.

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