Роналду стал самым популярным спортсменом по запросам в Google

Роналду выложил видео в одной из своих соцсетей, в котором он сам, частично и другие люди повторяют его коронное празднование гола «Siuuu».

Роналду выступает за «Аль-Наср» с января 2023 года. Его контракт с клубом из Саудовской Аравии рассчитан до 2025 года. В этом году за клуб и сборную Португалии 38-летний нападающий забил 50 мячей во всех турнирах. Лидирует в списке форвард «Баварии» Харри Кейн, на его счету 51 гол.