Роналду стал самым популярным спортсменом по запросам в Google
Нападающий клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду отреагировал на то, что стал самым популярным спортсменом по запросам в Google за всю историю.
Нападающий клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду отреагировал на то, что стал самым популярным спортсменом по запросам в Google за всю историю.
Роналду выложил видео в одной из своих соцсетей, в котором он сам, частично и другие люди повторяют его коронное празднование гола «Siuuu».
«Благодарен за то, что удостоился чести стать самым востребованным спортсменом в истории Google», — написал Роналду.
Роналду выступает за «Аль-Наср» с января 2023 года. Его контракт с клубом из Саудовской Аравии рассчитан до 2025 года. В этом году за клуб и сборную Португалии 38-летний нападающий забил 50 мячей во всех турнирах. Лидирует в списке форвард «Баварии» Харри Кейн, на его счету 51 гол.