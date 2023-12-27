Неймар отправился в круиз на лайнере, куда продавал билеты

Источник: Соцсети

Футболист саудовского «Аль-Хиляля» и сборной Бразилии Неймар отправился в плавание на своем круизном лайнере, куда продавал билеты всем желающим.

Лайнер отправился из Сантоса 27 декабря и за трое суток дойдет до южной части Рио-де-Жанейро и вернется обратно.

Помимо Неймара в круизе принимают участие члены его семьи и друзья, а также все желающие, которые купили билеты на лайнер за сумму от одной до шести тысяч евро.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&autoplay=1&id=456240097" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Во время путешествия на борту пройдут три вечеринки: белая, костюмированная и тропическая. Кроме того, на корабле будет много различных мероприятий и концертов известных бразильских артистов.

При этом все пассажиры во время круиза могут пользоваться казино, специализированными магазинами, боулингом, игровой комнатой, 4D-кинотеатром, аквапарком, тренажёрным залом, спа, а также смотреть театральные представления и пробовать гастрономические блюда со всего мира.