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14:07 (мск), источник: Sportmail.ru

Неймар отправился в круиз на лайнере, куда продавал билеты

Попасть на лайнер мог любой желающий, оплативший стоимость трехдневного круиза, составившую от одной до шести тысяч евро.

Бразилия
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Источник: Соцсети

Футболист саудовского «Аль-Хиляля» и сборной Бразилии Неймар отправился в плавание на своем круизном лайнере, куда продавал билеты всем желающим.

Лайнер отправился из Сантоса 27 декабря и за трое суток дойдет до южной части Рио-де-Жанейро и вернется обратно.

Помимо Неймара в круизе принимают участие члены его семьи и друзья, а также все желающие, которые купили билеты на лайнер за сумму от одной до шести тысяч евро.

Во время загрузки произошла ошибка.

Во время путешествия на борту пройдут три вечеринки: белая, костюмированная и тропическая. Кроме того, на корабле будет много различных мероприятий и концертов известных бразильских артистов.

При этом все пассажиры во время круиза могут пользоваться казино, специализированными магазинами, боулингом, игровой комнатой, 4D-кинотеатром, аквапарком, тренажёрным залом, спа, а также смотреть театральные представления и пробовать гастрономические блюда со всего мира.

Сезон-2023/2024 для бразильца завершен. Неймар получил серьезную травму в октябре в в матче против сборной Уругвая. Нападающий покинул поле на носилках. Кроме разрыва крестообразной связки, ему диагностировали разрыв мениска. Ожидается, что Неймар восстановится к концу лета 2024 года.

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