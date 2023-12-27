Неймар отправился в круиз на лайнере, куда продавал билеты
Попасть на лайнер мог любой желающий, оплативший стоимость трехдневного круиза, составившую от одной до шести тысяч евро.
Попасть на лайнер мог любой желающий, оплативший стоимость трехдневного круиза, составившую от одной до шести тысяч евро.
Футболист саудовского «Аль-Хиляля» и сборной Бразилии Неймар отправился в плавание на своем круизном лайнере, куда продавал билеты всем желающим.
Лайнер отправился из Сантоса 27 декабря и за трое суток дойдет до южной части Рио-де-Жанейро и вернется обратно.
Помимо Неймара в круизе принимают участие члены его семьи и друзья, а также все желающие, которые купили билеты на лайнер за сумму от одной до шести тысяч евро.
Во время путешествия на борту пройдут три вечеринки: белая, костюмированная и тропическая. Кроме того, на корабле будет много различных мероприятий и концертов известных бразильских артистов.
При этом все пассажиры во время круиза могут пользоваться казино, специализированными магазинами, боулингом, игровой комнатой, 4D-кинотеатром, аквапарком, тренажёрным залом, спа, а также смотреть театральные представления и пробовать гастрономические блюда со всего мира.
Сезон-2023/2024 для бразильца завершен. Неймар получил серьезную травму в октябре в в матче против сборной Уругвая. Нападающий покинул поле на носилках. Кроме разрыва крестообразной связки, ему диагностировали разрыв мениска. Ожидается, что Неймар восстановится к концу лета 2024 года.