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10:08 (мск), источник: Sportmail.ru

Врач сборной Бразилии рассказал о сроках восстановления Неймара

Нападающий сборной Бразилии и саудовского клуба «Аль-Хиляль» Неймар восстановится к концу лета следующего года, сообщил врач национальной команды Родриго Ласмар.

Бразилия
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Источник: Reuters

17 октября Неймар получил травму в матче отборочного этапа чемпионата мира 2026 года против сборной Уругвая в Монтевидео. Нападающий покинул поле на носилках. Кроме разрыва крестообразной связки, ему диагностировали разрыв мениска. В начале ноября футболиста прооперировали.

Таким образом Неймар не сыграет за сборную Бразилии на Кубке Америки, который пройдет с 20 июня по 14 июля 2024 года в США.

«Еще слишком рано, нет смысла пропускать некоторые этапы, чтобы быстрее восстановиться, и идти на ненужный риск. Мы ожидаем, что он будет готов вернуться в начале следующего сезона в Европе, то есть в августе. Нам нужно набраться терпения. Говорить о возвращении раньше девяти месяцев преждевременно, это глобальная концепция восстановления связок», — приводит слова Ласмара Globo со ссылкой на Radio 98.

В августе 31-летний бразилец перешел из французского «ПСЖ» в «Аль-Хиляль». Контракт футболиста рассчитан на два года.

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