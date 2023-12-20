Врач сборной Бразилии рассказал о сроках восстановления Неймара

17 октября Неймар получил травму в матче отборочного этапа чемпионата мира 2026 года против сборной Уругвая в Монтевидео. Нападающий покинул поле на носилках. Кроме разрыва крестообразной связки, ему диагностировали разрыв мениска. В начале ноября футболиста прооперировали.

Таким образом Неймар не сыграет за сборную Бразилии на Кубке Америки, который пройдет с 20 июня по 14 июля 2024 года в США.

«Еще слишком рано, нет смысла пропускать некоторые этапы, чтобы быстрее восстановиться, и идти на ненужный риск. Мы ожидаем, что он будет готов вернуться в начале следующего сезона в Европе, то есть в августе. Нам нужно набраться терпения. Говорить о возвращении раньше девяти месяцев преждевременно, это глобальная концепция восстановления связок», — приводит слова Ласмара Globo со ссылкой на Radio 98.