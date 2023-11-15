Врач: Неймар получил худшую травму в карьере

17 октября Неймар получил травму в матче отборочного этапа чемпионата мира 2026 года против сборной Уругвая в Монтевидео. Нападающий покинул поле на носилках. Кроме разрыва крестообразной связки, ему диагностировали разрыв мениска. Ожидается, что футболист сможет восстановиться к запланированному на июнь 2024 года Кубку Америки.

«Неймар восстанавливается очень хорошо. Это сложная травма, он разорвал мениск и ему стоит какое-то время не быть на ногах. В связи с другими травмами, ему предстоит длительная реабилитация, он это понимает, но нам нравится, как он на это реагирует. Это важно, что он понимает серьезность своей травмы», — приводит слова Ласмара ESPN.