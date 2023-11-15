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13:50 (мск), источник: Sportmail.ru

Врач: Неймар получил худшую травму в карьере

Оперировавший Неймара бразильский врач Родриго Ласмар оценил характер травмы игрока.

Бразилия
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Источник: Reuters

17 октября Неймар получил травму в матче отборочного этапа чемпионата мира 2026 года против сборной Уругвая в Монтевидео. Нападающий покинул поле на носилках. Кроме разрыва крестообразной связки, ему диагностировали разрыв мениска. Ожидается, что футболист сможет восстановиться к запланированному на июнь 2024 года Кубку Америки.

«Неймар восстанавливается очень хорошо. Это сложная травма, он разорвал мениск и ему стоит какое-то время не быть на ногах. В связи с другими травмами, ему предстоит длительная реабилитация, он это понимает, но нам нравится, как он на это реагирует. Это важно, что он понимает серьезность своей травмы», — приводит слова Ласмара ESPN.

«У него были травмы до этого, это его третья операция. Я принимал участие в двух предыдущих, травмы были на более короткие периоды. Эта травма самая серьезная, она займет больше времени, поэтому он должен быть концентрирован на своем восстановлении», — добавил бразильский врач.

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