В Бразилии пытались похитить новорожденную дочь Неймара

По информации источника, во вторник, 7 ноября, около трех часов ночи по местному времени трое преступников ворвались в дом матери девушки футболиста Бруны Бьянкарди. В момент произошедшего дома находились только родители девушки. Преступники связали их и ограбили дом, сумев украсть несколько дорогих сумок, часов и ювелирных изделий. Общая сумма награбленного была оценена в 120 тыс. долларов. Кроме того, налетчики пытались выяснить у родителей местонахождение девушки Неймара и их новорожденной дочери.

Позднее один из преступников был задержан. Им оказался 20-летний мужчина — сосед родителей девушки Неймара по жилому комплексу, который впустил сообщников на закрытую территорию. Личность второго преступника уже установлена, третий пока остается неизвестным — его разыскивает бразильская полиция.

Дочь Неймара Мавия родилась 7 октября. Бразилец стал отцом во второй раз — у него также есть 12-летний сын Дави Лукка от бразильской модели Каролины Дантас.