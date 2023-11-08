В Бразилии пытались похитить новорожденную дочь Неймара
Грабители в бразильском городе Котия пытались похитить девушку и новорожденную дочь нападающего «Аль-Хиляля» и сборной Бразилии Неймара. Об этом сообщает O Globo.
Грабители в бразильском городе Котия пытались похитить девушку и новорожденную дочь нападающего «Аль-Хиляля» и сборной Бразилии Неймара. Об этом сообщает O Globo.
По информации источника, во вторник, 7 ноября, около трех часов ночи по местному времени трое преступников ворвались в дом матери девушки футболиста Бруны Бьянкарди. В момент произошедшего дома находились только родители девушки. Преступники связали их и ограбили дом, сумев украсть несколько дорогих сумок, часов и ювелирных изделий. Общая сумма награбленного была оценена в 120 тыс. долларов. Кроме того, налетчики пытались выяснить у родителей местонахождение девушки Неймара и их новорожденной дочери.
Позднее один из преступников был задержан. Им оказался 20-летний мужчина — сосед родителей девушки Неймара по жилому комплексу, который впустил сообщников на закрытую территорию. Личность второго преступника уже установлена, третий пока остается неизвестным — его разыскивает бразильская полиция.
Дочь Неймара Мавия родилась 7 октября. Бразилец стал отцом во второй раз — у него также есть 12-летний сын Дави Лукка от бразильской модели Каролины Дантас.
Минувшим летом Неймар перешел в «Аль-Хиляль» из «Пари Сен-Жермен» за 90 млн евро. За саудовский клуб 31-летний бразилец провел пять матчей, в которых отметился одним забитым мячом и тремя результативными передачами. На прошлой неделе Неймар перенес операцию на левом колене после повреждения передней крестообразной связки и разрыва мениска, полученного в матче за сборную Бразилии. Из-за травмы бразилец выбыл из строя минимум на полгода.