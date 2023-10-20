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10:51 (мск), источник: Sportmail.ru

FourFourTwo опубликовал рейтинг самых шокирующих футбольных трансферов

В рейтинг вошел и трансфер из европейского топ-клуба в команду РПЛ.

Барселона
Реал
Анжи
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Источник: AP 2023

Переход португальского полузащитника «Барселоны» Луиша Фигу в мадридский «Реал» в 2000 году занял первое место в списке, составленном FourFourTwo.

Издание отмечает, что трансфер между двумя принципиальными соперниками по чемпионату Испании не стал первым подобным в истории, однако шокировал общественность из-за лидерского статуса Фигу в составе каталонского клуба. Болельщики «Барселоны» переход ключевого игрока в стан соперника сочли предательством. В первом очном «Класико» после трансфера на стадионе «Барселоны» в португальца бросили с трибун голову свиньи, когда он отправился исполнять угловой удар. В том же 2000 году Фигу получил «Золотой мяч».

На тридцатом месте в списке находится переход Самуэля Это’О из итальянского «Интера» в махачкалинский «Анжи». Камерунский форвард выступал за «Анжи» с 2011-го по 2013 год. На его счету 73 матча, в которых он забил 36 мячей и сделал 16 голевых передач. Из «Анжи» Это’О перешел в «Челси».

Топ-10 самых шокирующих трансферов выглядит следующим образом:

  1. Луиш Фигу, из «Барселоны» в «Реал» в 2000 году
  2. Сол Кэмпбелл, из «Тоттенхэма» в «Арсенал» (2001)
  3. Неймар, из «Барселоны» в «ПСЖ» (2017)
  4. Карлос Тевес и Хавьер Маскерано, из «Коринтианса» в «Вест Хэм» (2006)
  5. Эрик Кантона, из «Лидса» в «Манчестер Юнайтед» (1992)
  6. Роберто Баджо, из «Фиорентины» в «Ювентус» (1990)
  7. Кевин Киган, из «Гамбурга» в «Саутгемптон» (1980)
  8. Лютер Блиссетт, из «Уотфорда» в «Милан» (1983)
  9. Энди Коул, из «Ньюкасла» в «Манчестер Юнайтед» (1995)
  10. Рикардо Вилья и Освальдо Ардилес, из «Расинга» и «Уракана» в «Тоттенхэм» (1978)

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