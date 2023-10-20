FourFourTwo опубликовал рейтинг самых шокирующих футбольных трансферов

Переход португальского полузащитника «Барселоны» Луиша Фигу в мадридский «Реал» в 2000 году занял первое место в списке, составленном FourFourTwo.

Издание отмечает, что трансфер между двумя принципиальными соперниками по чемпионату Испании не стал первым подобным в истории, однако шокировал общественность из-за лидерского статуса Фигу в составе каталонского клуба. Болельщики «Барселоны» переход ключевого игрока в стан соперника сочли предательством. В первом очном «Класико» после трансфера на стадионе «Барселоны» в португальца бросили с трибун голову свиньи, когда он отправился исполнять угловой удар. В том же 2000 году Фигу получил «Золотой мяч».

На тридцатом месте в списке находится переход Самуэля Это’О из итальянского «Интера» в махачкалинский «Анжи». Камерунский форвард выступал за «Анжи» с 2011-го по 2013 год. На его счету 73 матча, в которых он забил 36 мячей и сделал 16 голевых передач. Из «Анжи» Это’О перешел в «Челси».

Топ-10 самых шокирующих трансферов выглядит следующим образом: