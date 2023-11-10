Звезда реалити-шоу и подруга Неймара умерла во время операции

Источник: Соцсети

Как сообщает Globo 1, в понедельник Андраде поехала в больницу в Сан-Паулу, чтобы ей сделали операцию по липосакции колена. Через несколько часов операцию остановили из-за «респираторного приступа» и остановки сердца. У 29-летней девушки был обширный тромбоз, ее перевели в отделение интенсивной терапии, но вскоре Андраде скончалась. Причиной смерти стала тромбоэмболия легочной артерии.

Неймар принес соболезнования семье погибшей подруги.

«Печальный день с двумя плохими новостями. Во-первых, нападение на родителей Бру (Бруна Бьянкарди), но, слава Богу, все в порядке! Во-вторых, смерть моей подруги. Мои соболезнования всей ее семье, пусть Бог примет Луану с распростертыми объятиями», — написал Неймар в своих соцсетях.

Сегодня стало известно, что «Аль-Халяль» может приостановить действие контракта Неймара, так как он больше не сможет помочь команде в этом сезоне из-за травмы.

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