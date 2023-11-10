«Аль-Хиляль» может приостановить контракт c Неймаром

На прошлой неделе Неймар перенес операцию на левом колене после повреждения передней крестообразной связки и разрыва мениска, полученного в матче за сборную Бразилии. Сообщалось, что бразилец выбыл на 10 месяцев.

По информации источника, саудовский клуб рассматривает возможность приостановки контрактного соглашения с 31-летним нападающим, так как он больше не сможет помочь команде в этом сезоне. Таким образом «Аль-Хиляль» хочет освободить место для регистрации легионера в зимнее трансферное окно и подписать на место Неймара левого защитника.

Для этого клубу нужно освободить одно легионерское место, так как в чемпионате Саудовской Аравии действует лимит — в заявке клуба могут быть не более восьми иностранных игроков, один из которых должен быть саудовского происхождения. При этом на поле одновременно могут находиться семь легионеров.