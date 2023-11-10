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09:31 (мск), источник: Sportmail.ru

«Аль-Хиляль» может приостановить контракт c Неймаром

Саудовский клуб «Аль-Хиляль» может приостановить действие контракта бразильского нападающего Неймара. Об этом сообщает новостное агентство ITASportPress.

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Источник: Reuters

На прошлой неделе Неймар перенес операцию на левом колене после повреждения передней крестообразной связки и разрыва мениска, полученного в матче за сборную Бразилии. Сообщалось, что бразилец выбыл на 10 месяцев.

По информации источника, саудовский клуб рассматривает возможность приостановки контрактного соглашения с 31-летним нападающим, так как он больше не сможет помочь команде в этом сезоне. Таким образом «Аль-Хиляль» хочет освободить место для регистрации легионера в зимнее трансферное окно и подписать на место Неймара левого защитника.

Для этого клубу нужно освободить одно легионерское место, так как в чемпионате Саудовской Аравии действует лимит — в заявке клуба могут быть не более восьми иностранных игроков, один из которых должен быть саудовского происхождения. При этом на поле одновременно могут находиться семь легионеров.

Неймар перешел в «Аль-Хиляль» в летнее трансферное окно из «Пари Сен-Жермен» за 90 млн евро. Его контракт с зарплатой 150 млн евро в год рассчитан до 2025 года. За саудовский клуб бразилец принял участие в пяти матчах, в которых отметился одним забитым мячом и тремя результативными передачами.

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