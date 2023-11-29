Девушка Неймара рассталась с ним после рождения ребенка

«Это личное дело, но так как это каждый день обсуждают в СМИ, я сообщаю вам, что в данный момент не состою в отношениях. Мы родители Мэви, и это все, что нас связывает. Надеюсь, что вы перестанете так часто обсуждать меня. Спасибо», — написала девушка.

7 октября у пары родилась дочь Мавия. Бразилец стал отцом во второй раз — у него также есть 12-летний сын Дави Лукка от бразильской модели Каролины Дантас.

Ранее стало известно, что Неймар пропустит 10 месяцев из-за повреждения передней крестообразной связки и разрыва мениска. Он получил травму в матче отбора чемпионата мира 2026 года с Уругваем. 2 ноября футболист перенес операцию.