Девушка Неймара рассталась с ним после рождения ребенка
Бразильская модель Бруна Бьянкарди заявила, что больше не состоит в отношениях с нападающим «Аль-Хиляля» Неймаром. Об этом она сообщила в одной из своих соцсетей.
Бразильская модель Бруна Бьянкарди заявила, что больше не состоит в отношениях с нападающим «Аль-Хиляля» Неймаром. Об этом она сообщила в одной из своих соцсетей.
«Это личное дело, но так как это каждый день обсуждают в СМИ, я сообщаю вам, что в данный момент не состою в отношениях. Мы родители Мэви, и это все, что нас связывает. Надеюсь, что вы перестанете так часто обсуждать меня. Спасибо», — написала девушка.
7 октября у пары родилась дочь Мавия. Бразилец стал отцом во второй раз — у него также есть 12-летний сын Дави Лукка от бразильской модели Каролины Дантас.
Ранее стало известно, что Неймар пропустит 10 месяцев из-за повреждения передней крестообразной связки и разрыва мениска. Он получил травму в матче отбора чемпионата мира 2026 года с Уругваем. 2 ноября футболист перенес операцию.
Минувшим летом Неймар перешел в «Аль-Хиляль» из «ПСЖ» за €90 млн. За саудовский клуб 31-летний бразилец провел пять матчей, в которых отметился одним забитым мячом и тремя результативными передачами.