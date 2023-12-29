«Коринтианс» согласился на условия «Зенита» по аренде Ренана
Защитник «Зенита» Роберт Ренан в зимнее трансферное окно может вернуться в Бразилию. Об этом сообщает Revista Colorada.
Зенит
По информации источника, в услугах 20-летнего защитника заинтересован его бывший клуб «Коринтианс». Клуб из Сан-Паулу уже договорился с «Зенитом» по условиям аренды игрока. Арендное соглашение будет рассчитано до декабря 2024 года, однако в нем будет предусмотрен пункт о немедленном завершении аренды в случае предложения из Европы летом 2024 года.
Ранее сообщалось, что арендой Ренана интересовался бразильский «Интернасьонал». Также была информация об интересе к игроку со стороны «Вест Хэма» и мадридского «Реала».
Ренан перешел в «Зенит» в январе 2023 года. За российский клуб бразилец провел 18 матчей. В марте Ренан получил вызов в сборную Бразилии на товарищеский матч против Марокко, однако на поле так и не появился.