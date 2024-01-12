Летом в Саудовской Аравии будет введен новый лимит на легионеров

Летом в Саудовской Аравии будет введен новый лимит на легионеров

Со следующего сезона саудовские клубы смогут заявить до десяти иностранных футболистов, а не до восьми, как было раньше.