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11:33 (мск), источник: Sportmail.ru

Летом в Саудовской Аравии будет введен новый лимит на легионеров

Со следующего сезона саудовские клубы смогут заявить до десяти иностранных футболистов, а не до восьми, как было раньше.

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Источник: Reuters

С сезона-2024/2025 в Про-Лиге начнут действовать новые правила по заявке футболистов.

Изменения коснутся как заявки легионеров, так и местных игроков. Размер заявки футболистов сокращен с 30 до 25 человек.

Полный список изменений, которые вступят в силу с сезона-2024/2025, выглядит следующим образом:

  • Восемь иностранных игроков могут быть заявлены без возрастных ограничений;
  • Можно заявить двух дополнительных иностранцев, родившихся в 2003 году или позже;
  • Каждый клуб должен зарегистрировать одного саудовского игрока, родившегося в 1998 году или позже;
  • Только 8 из 10 зарегистрированных иностранцев могут играть в одном матче. Все 10 могут играть в кубковых соревнованиях;
  • Размер заявки команды сокращен с 30 до 25 футболистов.

Ранее сообщалось, что Суверенный фонд Саудовской Аравии, финансирующий четыре ведущих клуба («Аль-Хиляль», «Аль-Наср», «Аль-Иттихад» и «Аль-Ахли»), ввел лимиты на зимние трансферы.

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