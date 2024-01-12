Летом в Саудовской Аравии будет введен новый лимит на легионеров
Со следующего сезона саудовские клубы смогут заявить до десяти иностранных футболистов, а не до восьми, как было раньше.
Со следующего сезона саудовские клубы смогут заявить до десяти иностранных футболистов, а не до восьми, как было раньше.
С сезона-2024/2025 в Про-Лиге начнут действовать новые правила по заявке футболистов.
Изменения коснутся как заявки легионеров, так и местных игроков. Размер заявки футболистов сокращен с 30 до 25 человек.
Ранее сообщалось, что Суверенный фонд Саудовской Аравии, финансирующий четыре ведущих клуба («Аль-Хиляль», «Аль-Наср», «Аль-Иттихад» и «Аль-Ахли»), ввел лимиты на зимние трансферы.