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11:04 (мск), источник: Sportmail.ru

Экс-хавбек «МЮ» и сборной Англии продолжит карьеру в Южной Корее

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Джесси Лингард близок к переходу в «Сеул». Об этом сообщает Sky Sports.

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Источник: AP 2023

31-летний футболист согласовал с южнокорейским клубом двухлетний контракт с опцией продления еще на сезон. В ближайшее время о переходе должны объявить официально.

Последним клубом Лингарда был «Ноттингем Форест», который он покинул летом прошлого года. С тех пор воспитанник манкунианцев находился без клуба. Отмечается, что футболист рассматривал предложения из Саудовской Аравии и Турции.

Лингард выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2014 по 2022 год. В общей сложности он провел за клуб 232 матча, в которых забил 35 мячей и сделал 21 голевую передачу. В составе «Юнайтед» он выигрывал Кубок и Суперкубок Англии, Кубок английской лиги и Лигу Европы.

Также на счету Лингарда 32 матча и шесть забитых мячей за сборную Англии. Он был основным игроком национальной команды на чемпионате мира 2018 года в России.

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Экс-хавбек «МЮ» и сборной Англии продолжит карьеру в Южной Корее
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