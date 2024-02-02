Экс-хавбек «МЮ» и сборной Англии продолжит карьеру в Южной Корее

31-летний футболист согласовал с южнокорейским клубом двухлетний контракт с опцией продления еще на сезон. В ближайшее время о переходе должны объявить официально.

Последним клубом Лингарда был «Ноттингем Форест», который он покинул летом прошлого года. С тех пор воспитанник манкунианцев находился без клуба. Отмечается, что футболист рассматривал предложения из Саудовской Аравии и Турции.

Лингард выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2014 по 2022 год. В общей сложности он провел за клуб 232 матча, в которых забил 35 мячей и сделал 21 голевую передачу. В составе «Юнайтед» он выигрывал Кубок и Суперкубок Англии, Кубок английской лиги и Лигу Европы.