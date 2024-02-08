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11:04 (мск), источник: Sportmail.ru

Экс-хавбек «Ман Юнайтед» и сборной Англии перешел «Сеул»

Южнокорейский футбольный клуб «Сеул» объявил о подписании контракта с бывшим полузащитником «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Джесси Лингардом.

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Источник: AP 2023

Срок соглашения с 31-летним футболистом не уточняется. По информации местных СМИ, Лингард подписал двухлетний контракт с зарплатой 910 тыс. фунтов в год.

Последним клубом Лингарда был «Ноттингем Форест», который он покинул летом прошлого года. С тех пор воспитанник манкунианцев находился без клуба. Собщалось, что футболист рассматривал предложения из Саудовской Аравии и Турции.

Лингард выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2014 по 2022 год. В общей сложности он провел за клуб 232 матча, в которых забил 35 мячей и сделал 21 голевую передачу. В составе «Юнайтед» он выигрывал Кубок и Суперкубок Англии, Кубок английской лиги и Лигу Европы.

Также на счету Лингарда 32 матча и шесть забитых мячей за сборную Англии. Он был основным игроком национальной команды на чемпионате мира 2018 года в России.

Футбольный сезон в Южной Корее стартует 1 марта. В прошлом году «Сеул» финишировал в К-Лиге на седьмом месте.

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