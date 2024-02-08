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13:35 (мск), источник: Sportmail.ru

Слуцкий на ужине «Шанхай Шэньхуа» исполнил русскую песню: видео

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий и его тренерский штаб приняли участие в командном ужине, приуроченном китайскому Новому году.

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52-летний российский специалист вместе со своими помощниками Василием Березуцким и Олегом Яровинским прошел через церемонию посвящения новичков и исполнил перед командой песню «Вдруг как в сказке скрипнула дверь» из кинофильма «Иван Васильевич меняет профессию».

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Слуцкий возглавил «Шанхай Шэньхуа» в конце декабря 2023 года. Для него это третий опыт работы за границей: ранее он тренировал английский «Халл Сити» и нидерландский «Витесс». Последний клубом Слуцкого был казанский «Рубин», который он покинул в ноябре 2022 года.

Под руководством Слуцкого «Шанхай Шэньхуа» выиграл первые два предсезонных матча в рамках Кубка равноправия — против катарского «Аль-Духаиля» (1:0) и бразильского «Сантоса» (4:1). Сегодня китайский клуб проведет заключительный матч на турнире против петербургского «Зенита».

Футбольный сезон в Китае начнется 25 февраля матчем за Суперкубок, в котором «Шанхай Шэньхуа» сыграет с действующим чемпионом «Шанхай Порт». Также команде Слуцкого в этом году предстоит выступить на групповом этапе азиатской Лиги чемпионов.

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