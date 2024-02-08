Слуцкий на ужине «Шанхай Шэньхуа» исполнил русскую песню: видео

52-летний российский специалист вместе со своими помощниками Василием Березуцким и Олегом Яровинским прошел через церемонию посвящения новичков и исполнил перед командой песню «Вдруг как в сказке скрипнула дверь» из кинофильма «Иван Васильевич меняет профессию».

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=faef54e983219e73&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456240425" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Слуцкий возглавил «Шанхай Шэньхуа» в конце декабря 2023 года. Для него это третий опыт работы за границей: ранее он тренировал английский «Халл Сити» и нидерландский «Витесс». Последний клубом Слуцкого был казанский «Рубин», который он покинул в ноябре 2022 года.

Под руководством Слуцкого «Шанхай Шэньхуа» выиграл первые два предсезонных матча в рамках Кубка равноправия — против катарского «Аль-Духаиля» (1:0) и бразильского «Сантоса» (4:1). Сегодня китайский клуб проведет заключительный матч на турнире против петербургского «Зенита».