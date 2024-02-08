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13:36 (мск), источник: Sportmail.ru

Страны ЕC, кроме одной, подписали заявление против Суперлиги

Испания не подписала совместное заявление Евросоюза в отношении Суперлиги.

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Источник: Соцсети

Как сообщает Politico, правительство Франции и президент Эммануэль Макрон выступят с заявлением против Суперлиги, так как считают, что турнир не основывается на принципах меритократии.

По информации источника, заявление, призывающее «обеспечить связь между ежегодными выступлениями во внутренних турнирах и всеми европейскими соревнованиями» было подписано всеми странами-членами ЕС, за исключением Испании. Правительство Макрона в настоящее время призывает Европейскую комиссию разработать законопроект, который укрепит данную связь.

В апреле 2021 года 12 европейских клубов объявили о создании нового турнира — Суперлиги. Через несколько дней о выходе из проекта объявили все английские клубы, а затем миланский «Интер» и мадридский «Атлетико». ФИФА, УЕФА, национальные ассоциации, представители футбольного сообщества и болельщики выступили с жесткой критикой идеи нового турнира. Приверженность идее Суперлиги сохраняли итальянский «Ювентус», испанские «Реал» и «Барселона», против которых УЕФА возбудил дисциплинарное дело за возможное нарушение правовой базы организации в связи с проектом Суперлиги. Позднее «Ювентус» под давлением санкций запустил процедуру выхода из проекта Суперлиги.

21 декабря 2023 года Европейский суд признал незаконными действия ФИФА и УЕФА по запрету создания Суперлиги. Таким образом, межклубные турниры, такие как Суперлига, официально могут быть созданы в соответствии с европейским законом. В январе компания A22, занимающаяся организацией Суперлиги, направила в УЕФА письмо, в котором требует прекратить и воздерживаться от любых форм антиконкурентных действий в отношении организации.

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