Глава УЕФА Чеферин сможет сохранить свой пост до 2031 года

Сегодня на конгрессе УЕФА в Париже состоялось голосование по поводу внесения поправок к действующему уставу организации, которые позволят Чеферину сохранить свой пост до 2031 года.

Количество президентских сроков Союза европейских футбольных ассоциаций ограничено тремя. После внесения поправок в устав УЕФА первый срок Чеферина — с 2016-го по 2019 год — перестает учитываться. Таким образом, словенец имеет право участвовать в выборах главы УЕФА, которые пройдут в 2027 году.

Поправки поддержали все члены УЕФА, кроме Англии (выступила против) и Украины (воздержалась).

Во время приветственной речи Чеферин заявил, что он не намерен сосредотачивать всю власть в европейском футболе в своих руках.

— Общее благо должно преобладать над личными интересами. Это всегда было моим девизом и всегда будет. Я занимаю организационные посты в течение последних 15 лет и до сих пор удивляюсь некоторым вещам. Но я лучше буду наивным, чем мнительным. Возможно, это слабость, но я не изменюсь. Я верю в людей, верю в дружбу. Моя дочь говорит мне: «Папа, я иногда думаю, что ты похож на персонажа из “Властелина колец”. Нет. Меня не интересует кольцо всевластия, — сказал Чеферин.

После принятия поправки действующий глава УЕФА пообещал, что не воспользуется правом баллотироваться на еще один срок.

«Я не планирую переизбираться на пост президента УЕФА в 2027 году, — сказал Чеферин. — Я устал от коронавируса, истории с Суперлигой, обвинений в том, что я преследую личные амбиции. Я скучаю по своей семье, которая не видит меня годами».