Глава УЕФА Чеферин сможет сохранить свой пост до 2031 года
Президент УЕФА Александер Чеферин получил возможность вновь баллотироваться на пост главы организации в 2027 году. Об этом сообщает журналист издания Independent Мигель Дилэйни.
Президент УЕФА Александер Чеферин получил возможность вновь баллотироваться на пост главы организации в 2027 году. Об этом сообщает журналист издания Independent Мигель Дилэйни.
Сегодня на конгрессе УЕФА в Париже состоялось голосование по поводу внесения поправок к действующему уставу организации, которые позволят Чеферину сохранить свой пост до 2031 года.
Количество президентских сроков Союза европейских футбольных ассоциаций ограничено тремя. После внесения поправок в устав УЕФА первый срок Чеферина — с 2016-го по 2019 год — перестает учитываться. Таким образом, словенец имеет право участвовать в выборах главы УЕФА, которые пройдут в 2027 году.
Поправки поддержали все члены УЕФА, кроме Англии (выступила против) и Украины (воздержалась).
Во время приветственной речи Чеферин заявил, что он не намерен сосредотачивать всю власть в европейском футболе в своих руках.
— Общее благо должно преобладать над личными интересами. Это всегда было моим девизом и всегда будет. Я занимаю организационные посты в течение последних 15 лет и до сих пор удивляюсь некоторым вещам. Но я лучше буду наивным, чем мнительным. Возможно, это слабость, но я не изменюсь. Я верю в людей, верю в дружбу. Моя дочь говорит мне: «Папа, я иногда думаю, что ты похож на персонажа из “Властелина колец”. Нет. Меня не интересует кольцо всевластия, — сказал Чеферин.
После принятия поправки действующий глава УЕФА пообещал, что не воспользуется правом баллотироваться на еще один срок.
«Я не планирую переизбираться на пост президента УЕФА в 2027 году, — сказал Чеферин. — Я устал от коронавируса, истории с Суперлигой, обвинений в том, что я преследую личные амбиции. Я скучаю по своей семье, которая не видит меня годами».
Чеферин стал президентом УЕФА в 2016 году после ухода с этого поста Мишеля Платини. Словенец дважды переизбирался на этот пост — в 2019 и 2023 году. По прежнему регламенту УЕФА пост главы организации нельзя занимать на протяжении более чем трех сроков.