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15:14 (мск), источник: Sportmail.ru

Генсек РФС: Чеферин позитивно и тепло относится к России

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов также рассказал об отношении к России со стороны других ассоциаций, входящих в УЕФА.

РоссияПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов, объясняя решение исполкома организации остаться в УЕФА и не переходить в Азию, заявил, что в Европе у РФС прекрасный диалог со всеми, кроме одной ассоциации.

«В первую очередь я хотел бы еще раз особо отметить, что азиатская конфедерация — наш надежный и долгосрочный партнер. Мы очень благодарны коллегам за понимание нашей ситуации, готовность обсуждать возможное совместное будущее. Мы установили уважительные отношения с руководством конфедерации и конструктивно взаимодействуем по широкому кругу вопросов.

Если же говорить о странах-участницах, то нужно различать официальную позицию, которую можно узнать только в момент голосования, и переговорную. Например, в составе УЕФА со всеми прекрасный диалог. Кроме одной ассоциации. Нет федераций в составе УЕФА, которые в личном общении говорили бы, что не хотят нашего возвращения», — сказал Митрофанов в интервью «Спорт-Экспрессу».

Максим Митрофанов ответил на вопрос об отношении президента УЕФА Александера Чеферина к России.

«Лично общался с Чеферином, у него настрой такой: “Россию я отпускать не хочу. Это последнее, что я сделаю”. В целом он занимает охранительную позицию. Он за динамичное развитие, но без потрясений. К России он относится позитивно и тепло», — добавил генеральный секретарь РФС.

Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. На март запланирована первая за два года товарищеская встреча сборной России с европейской сборной — Сербией.

 Генсек РФС: Чеферин позитивно и тепло относится к России
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