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11:17 (мск), источник: Sportmail.ru

РФС примет решение о будущем Карпина после мартовских матчей

Сам Валерий Карпин желает продолжить работу со сборной России по футболу.

Россия
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Источник: РИА "Новости"

Как сообщает РИА Новости, решение по будущему Валерия Карпина на посту главного тренера сборной России будет принято после мартовских матчей национальной команды,

«Желание продолжать работу у Карпина есть. Давайте мы проведем мартовские матчи, после этого будем принимать решение о продлении. Многое будет зависеть от того, что у нас будет с официальными матчами и будет ли он готов покинуть “Ростов” и сосредоточиться только на сборной. Тут много факторов, которые влияют», — заявил глава РФС Александр Дюков.

Ранее стало известно, что сборные России и Сербии договорились о матче в марте 2024 года.

«Здорово, что наши команды играют, я считаю, что это важный опыт. Это опыт международных матчей, опыт работы с другим тренером, другие требования, тренировки с другими партнерами, это важно для развития футболистов. Последние матчи показали, что интерес болельщиков к сборной есть, за сборной следят. Это говорит о том, что сборная должна играть. То, что мы играли, это правильно, это дало возможность, с одной стороны, посмотреть большое количество футболистов, а с другой стороны, тренер получил много важной информации, после чего произошла какая-то стабилизация состава. При этом не исключается, что будут приглашаться молодые футболисты. В целом, я считаю, что эти два года мы потратили не зря», — добавил Дюков.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах. В 2023 году сборная России провела товарищеские игры с командами Ирана (1:1), Ирака (2:0), Катара (1:1), Камеруна (1:0), Кении (2:2), Кубы (8:0). В сентябре команда была разделена на две группы, в первую вошли игроки до 23 лет, они провели товарищеские матчи с олимпийской сборной Египта (1:1, 1:2).

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