РФС примет решение о будущем Карпина после мартовских матчей
Сам Валерий Карпин желает продолжить работу со сборной России по футболу.
Сам Валерий Карпин желает продолжить работу со сборной России по футболу.
Как сообщает РИА Новости, решение по будущему Валерия Карпина на посту главного тренера сборной России будет принято после мартовских матчей национальной команды,
«Желание продолжать работу у Карпина есть. Давайте мы проведем мартовские матчи, после этого будем принимать решение о продлении. Многое будет зависеть от того, что у нас будет с официальными матчами и будет ли он готов покинуть “Ростов” и сосредоточиться только на сборной. Тут много факторов, которые влияют», — заявил глава РФС Александр Дюков.
Ранее стало известно, что сборные России и Сербии договорились о матче в марте 2024 года.
«Здорово, что наши команды играют, я считаю, что это важный опыт. Это опыт международных матчей, опыт работы с другим тренером, другие требования, тренировки с другими партнерами, это важно для развития футболистов. Последние матчи показали, что интерес болельщиков к сборной есть, за сборной следят. Это говорит о том, что сборная должна играть. То, что мы играли, это правильно, это дало возможность, с одной стороны, посмотреть большое количество футболистов, а с другой стороны, тренер получил много важной информации, после чего произошла какая-то стабилизация состава. При этом не исключается, что будут приглашаться молодые футболисты. В целом, я считаю, что эти два года мы потратили не зря», — добавил Дюков.
В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах. В 2023 году сборная России провела товарищеские игры с командами Ирана (1:1), Ирака (2:0), Катара (1:1), Камеруна (1:0), Кении (2:2), Кубы (8:0). В сентябре команда была разделена на две группы, в первую вошли игроки до 23 лет, они провели товарищеские матчи с олимпийской сборной Египта (1:1, 1:2).