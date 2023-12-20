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Футбол. Товарищеские матчи. Все результаты
19:39 (мск), источник: Sportmail.ru

Сборные России и Сербии договорились о матче в марте 2024 года

Сборная России впервые за два года сыграет с командой из Европы.

Россия
СербияТоварищеские матчи: календарь
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Источник: AP 2023

Президент РФС Александр Дюков.рассказал о договоренности провести матч со сборной Сербии.

«Договорились с сербами. В следующем году проведем товарищеский матч в России. Согласование от УЕФА получили. Но дальше может быть что угодно», — приводит ТАСС слова главы Российского футбольного союза.

«Можно играть с разными странами, но правильнее играть здесь, в России, в регионах, которые любят футбол. Нам, конечно, нужно стремиться к тому, чтобы проводить матчи при заполненных трибунах. Я не могу гарантировать, что сербы обязательно приедут, есть контракт, который подписан», — добавил Александр Дюков.

В прошлом году у РФС была договоренность о проведении игры против команды Боснии и Герцеговины, но в конце октября боснийская сторона отказалась от встречи.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах. В 2023 году сборная России провела товарищеские игры с командами Ирана (1:1), Ирака (2:0), Катара (1:1), Камеруна (1:0), Кении (2:2), Кубы (8:0). В сентябре команда была разделена на две группы, в первую вошли игроки до 23 лет, они провели товарищеские матчи с олимпийской сборной Египта (1:1, 1:2).

Сборная Сербии — участник последнего чемпионата мира. Также сербы отобрались на предстоящий Евро-2024. В рейтинге ФИФА национальная сербская команда находится на 34-м месте.

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