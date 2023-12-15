Россия опустилась на 29-е место в обновленном рейтинге УЕФА
Лига чемпионов: таблица и календарь
УЕФА обновил таблицу коэффициентов национальных чемпионатов.
УЕФА обновил таблицу коэффициентов национальных чемпионатов.
Первое место в рейтинге по-прежнему занимает Англия, которой было начислено 13,625 балла в сезоне-2023/24. Всего на счету команды суммарно за последние пять лет — 100,553 балла. На второй строчке располагается Испания (12,687; 86,114). На третье место вышла Италия (14; 83,284).
Россия опустилась на 29-е место, потеряв 11 позиций (18,632). По итогам сезона-2022/23 россиянам было начислено 4,333 балла.
Все российские клубы и сборные по футболу отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.