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15:25 (мск), источник: Sportmail.ru

Россия опустилась на 29-е место в обновленном рейтинге УЕФА

УЕФА обновил таблицу коэффициентов национальных чемпионатов.

Лига чемпионов: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Первое место в рейтинге по-прежнему занимает Англия, которой было начислено 13,625 балла в сезоне-2023/24. Всего на счету команды суммарно за последние пять лет — 100,553 балла. На второй строчке располагается Испания (12,687; 86,114). На третье место вышла Италия (14; 83,284).

Топ-10 таблицы коэффициентов УЕФА

  1. Англия — 100,553
  2. Испания — 86,114
  3. Италия — 83,284
  4. Германия — 80,909
  5. Франция — 62,164
  6. Нидерланды- 59,900
  7. Португалия — 53,149
  8. Бельгия — 46,000
  9. Турция — 37,100
  10. Шотландия — 35,850

Россия опустилась на 29-е место, потеряв 11 позиций (18,632). По итогам сезона-2022/23 россиянам было начислено 4,333 балла.

Все российские клубы и сборные по футболу отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

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 Россия опустилась на 29-е место в обновленном рейтинге УЕФА
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