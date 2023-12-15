Россия опустилась на 29-е место в обновленном рейтинге УЕФА

Первое место в рейтинге по-прежнему занимает Англия, которой было начислено 13,625 балла в сезоне-2023/24. Всего на счету команды суммарно за последние пять лет — 100,553 балла. На второй строчке располагается Испания (12,687; 86,114). На третье место вышла Италия (14; 83,284).