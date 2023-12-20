РФС принял решение остаться в УЕФА

На заключительном заседании в 2023 году исполнительный комитет Российского футбольного союза обсудил вопрос перехода из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

По информации «Спорт-Экспресса», члены исполкома пришли к единогласному мнению, что переход в Азию без гарантий от ФИФА, не имеет смысла.

«Никакой Азии, будем бороться за Европу. Россия — это Европа, мы победим. Решили, что в Азию не будем переходить, все поддержали решение единогласно», — сказал ТАСС вице-президент РФС Ахмед Айдамиров.

Таким образом, РФС продолжит усилия по возвращению к международным соревнованиям через УЕФА.