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14:24 (мск), источник: Sportmail.ru

РФС принял решение остаться в УЕФА

Российский футбольный союз на заключительном заседании исполкома в 2023 году проголосовал против перехода из Европы в Азию.

РоссияПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

На заключительном заседании в 2023 году исполнительный комитет Российского футбольного союза обсудил вопрос перехода из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

По информации «Спорт-Экспресса», члены исполкома пришли к единогласному мнению, что переход в Азию без гарантий от ФИФА, не имеет смысла.

«Никакой Азии, будем бороться за Европу. Россия это Европа, мы победим. Решили, что в Азию не будем переходить, все поддержали решение единогласно», сказал ТАСС вице-президент РФС Ахмед Айдамиров.

Таким образом, РФС продолжит усилия по возвращению к международным соревнованиям через УЕФА.

Российские клубы и сборные отстранены от участия в турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА с февраля 2022 года.

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