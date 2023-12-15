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15:47 (мск), источник: Sportmail.ru

Сборная России может сыграть с Сербией в Санкт-Петербурге

Сборные России и Сербии могут провести товарищеский матч в 2024 году. Об этом сообщает информационное агенство Tanjug со ссылкой на Футбольный союз Сербии.

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Источник: Reuters

Игра состоится в том случае, если сербской стороне удастся получить разрешение со стороны УЕФА и ФИФА. Если необходимое разрешение будет получено, то матч состоится 21-го или 22 марта в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене».

Этот матч может стать первым для сборной России против национальной команды из Европы с момента отстранения от участия в международных соревнований в феврале 2022 года. В прошлом году у РФС была договоренность о проведении товарищеского матча со сборной Боснии и Герцеговины, но в итоге боснийская сторона отказалась от проведения встречи.

Сборные России и Сербии встречались между собой шесть раз. В рамках товарищеских встреч российская команда одержала две победы и дважды сыграла вничью. Осенью 2020 года Россия и Сербия играли между собой в рамках Лиги Наций. Матч в Москве закончился победой России со счетом 3:1, а встреча в Белграде закончилась разгромной победой сербов — 5:0.

В рейтинге ФИФА сборная Сербии располагается на 34-м месте, сборная России — на 38-м. Ранее Сербия отобралась в финальную стадию чемпионата Европы-2024, который пройдет в Германии.

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